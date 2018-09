البرادعي يتهم ترامب بمواصلة “تهديد الدول العربية” ويتساءل: لماذا نقبل على أنفسنا الإهانة تلو الأخرى!- (تغريدات)

“القدس العربي”: انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه بـ”الاستمرار في تهديد الدول العربية ومعايرتها”.

وقال البرادعي، في سلسلة تغريدات له على تويتر، اليوم، “ترامب، للأسف مستمر في تهديد الدول العربية ومعايرتها أن أمريكا هي التي تحميها، وبالتالي يجب أن تنصاع لقراراتها”.

ومضى متسائلًا: “هل هو يفهم أن الاستمرار في توجيه تلك الإهانات، قد يدفع بعض الدول العربية، وغيرها في المستقبل، للجوء إلى أن يكون لهم الرادع الخاص بهم، وتداعيات ذلك على الأمن العالمي؟”.

وحذر البرادعي من تداعيات سياسات ترامب في الشرق الأوسط على الأمن العالمي.

وبشأن فرض عقوبات أمريكية على إيران، تساءل: “هل يتوقع ترامب، أن يفرض عقوبات منفردة على إيران وقدرتها على تصدير النفط بحجة اتفاق لم تخالفه، وفي نفس الوقت ينتظر أن يسايره باقي العالم، وأن يضخ المزيد من النفط لكي لا يتأثر الاقتصاد العالمي؟”

وأضاف “ألا يتصور أنه قد يكون لباقي دول العالم رؤية مختلفة لمصالحها وكيفية تحقيق السلام؟”

وأمس الخميس، انتقد ترامب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وطالبها بتخفيض الأسعار، وذلك قبل اجتماع للمنظمة في الجزائر مطلع الأسبوع القادم.

وكتب ترامب على حسابه في موقع تويتر “نحمي الدول في الشرق الأوسط، لن يظلوا آمنين لفترة طويلة بدوننا، ورغم ذلك يواصلون الضغط من أجل رفع أسعار النفط أكثر وأكثر! سنتذكر. على أوبك المحتكرة خفض الأسعار الآن”.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2018