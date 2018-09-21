رئيس الريال يكشف للمرة الأولى عن سبب رحيل رونالدو

“القدس العربي”: بعد فترة من الصمت تجاوزت الشهرين ونصف، كشف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أخيرا عن السبب الحقيقي الذي دفع الهداف التاريخي للنادي كريستيانو رونالدو لطلب مغادرة “سانتياغو بيرنابيو”، بعد مسيرة أسطورية امتدت نحو تسعة مواسم، حقق خلالها كل الألقاب الجماعية والجوائز الفردية التي يَحلم بها أي لاعب كرة قدم في العالم.

وانتقل النجم البرتغالي المُدلل من قلعة الميرينغي إلى شمال إيطاليا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في صفقة لم تتجاوز رسوم تحويلها الـ120 مليون يورو، شاملة المتغيرات، وهو ما أصاب شريحة عريضة من جماهير الملكي بإحباط شديد قبل بداية الموسم، لا سيما بعد الهزيمة المُخزية أمام عدو العاصمة أتليتكو مدريد في مواجهة كأس السوبر الأوروبية، قبل أن تتحسن الأوضاع، بالبداية المُبشرة للمدرب الجديد جولين لوبيتيغي على مستوى الليغا ودوري الأبطال، آخرها أول أمس الأربعاء، باصطياد ذئاب روما بالثلاثة.

وظل رئيس الريال، بعيدًا عن المشهد الإعلامي منذ بيع رونالدو لليوفي، فقط على فترات متباعدة، كان يُدلي بتصريحات عن الفريق والمستقبل والأعمال التجارية، دون لفظ اسم الدون، رغم الفضول الإعلامي والجماهيري لمعرفة سبب الانفصال الصادم.

وأجمعت جُل الصحف الإسبانية التي تحظى بمصداقية كبيرة، أن سبب الانفصال يرجع لعدم توصل وكيل أعمال اللاعب إلى اتفاق مع الرئيس حول قيمة الراتب السنوي، إذ قيل أن جورجي مينديز، اشترط الحصول على ما يزيد عن 60 مليون في الموسم الواحد، في المقابل، رفض رجل الأعمال الإسباني تحريك عرض الـ30 مليون، هذا بخلاف أزمة اللاعب مع الحكومة الإسبانية في قضية التحايل على القانون لاتهامه بالتهرب من دفع 14 مليون يورو ضرائب على حقوق صورته، ما عّجل بنهاية حكاية الدون مع بطل أوروبا.

والآن، قرر بيريز كسر حاجز صمته ليُبرئ نفسه أمام الرأي العام المدريدي، من تهمة التسبب في رحيل ماكينة الأهداف البرتغالية. وفي هذا الصدد، قال في مقابلة نشرها موقع “فوتبول إيطاليا” على لسان رئيس النادي، “أولاً أود القول بأننا حققنا أرباحًا عظيمة من بيع ورحيل كريستيانو رونالدو. من السبب في رحيله؟ هو من أراد الرحيل لأسباب شخصية، وإذا كانت لديه رغبة للبقاء، كنا سنتفق، لكن على ما يبدو أن عرض اليوفي كان أفضل، ونحن لا نملك أي شيء سوى توجيه الشكر له على ما قدمه للنادي على مدار السنوات التسع الماضية”.