سقوط مقذوفات حوثية على عقار سكني جنوبي السعودية

الرياض: أعلنت السعودية، مساء الجمعة، سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على عقار سكني بمنطقة جازان، جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، يحيى عبد الله القحطاني، قوله، إن سقوط المقذوفات العسكرية الحوثية، نتج عنه “تعرض المنزل لأضرار مختلفة” (لم يحددها).

ولم يوضح القحطاني، ما إن كان الحادث أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما لم يصدر عن الحوثيين، حتى الساعة (18.34 توقيت غرينتش)، أي بيان بشأن الأمر.

ودأب الحوثيون، منذ بدء الحرب في 26 مارس/ آذار 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية ومقذوفات عسكرية، لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

(الأناضول)