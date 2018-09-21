﻿ميسي أفضل لاعب في الجولة الأولى لأبطال أوروبا

زيوريخ – الأناضول: فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وجاء فوز ميسي بعد أدائه المميز أمام آيندهوفن الهولندي على ملعب «كامب نو»، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك). وتفوق ميسي على جيمس ميلنر لاعب ليفربول بعدما سجل هدفا في مرمى باريس سان جيرمان، والفرنسي الجنسية صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير نجم ليون بعد المستوى اللافت للنظر خلال اللقاء ضد مانشستر سيتي، وتفوق أيضا على الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد بعد تسجيله هدفين في مرمى يانغ بويز السويسري.

المدرب المخضرم تاباريز يوقع عقداً جديداً مع منتخب أوروغواي

مونتيفيديو – رويترز: قال اتحاد أوروغواي إن المدرب المخضرم أوسكار تاباريز وقع عقدا جديدا لأربع سنوات مع المنتخب. وأوضح الاتحاد: «ستكون خامس فترة لتاباريز مع منتخب أوروغواي. قاد تاباريز أوروجواي في 185 مباراة ليحمل الرقم القياسي كأكثر مدرب خاض مباريات مع منتخب وطني واحد». وبعد فترة قصيرة بين 1988 و1990 تولى تاباريز تدريب منتخب بلاده ثانية في 2006 حتى اليوم. وتاباريز المدرب الوحيد الذي قاد بلاده في أربع نسخ لكأس العالم. ويبلغ تاباريز 71 عاما، ويعاني من مشكلة صحية تمنعه من السير بكفاءة وهو شخصية تحظى باحترام في أوروغواي. ويطلق عليه في بلاده «الاستاذ» وقاد المنتخب لقبل نهائي كأس العالم 2010 وفاز بكأس كوبا أمريكا 2011.

«يويفا» يقيّم ملفي ألمانيا وتركيا لطلب استضافة يورو 2024

برلين – د ب أ: كشف تقرير التقييم الفني لملفي ألمانيا وتركيا لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) عن أفضلية طفيفة لصالح الملف الألماني، حيث ذكر «يويفا» أن حقوق الإنسان وأماكن الإقامة تأتي ضمن قضايا إشكالية في الملف التركي. ونشر التقرير أمس قبل ستة أيام من اختيار اللجنة التنفيذية للملف الفائز باستضافة يورو 2024 خلال اجتماعها في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، وكشف أيضا أن الملف التركي يتمتع بالأفضلية في بعض الجوانب، منها التأييد الشعبي لاستضافة البطولة. وفي التقرير المكون من 40 صفحة، ذكر اليويفا إن البلدين يتمتعان «بخبرة واستثمارات جديرة بالثناء»، لكنه أشار إلى تناقضات في الجوانب الـ12 التي جرى تقييمها. وذكر بشأن الملف التركي أن «عدم وجود خطة عمل في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمر مثير للقلق»، لكن الاتحاد الأوروبي أشار أيضا إلى أن «التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها تركيا ربما شكلت ضغطا أثر على الخطط الاستثمارية العامة.»

والد أوباميانغ يشترك في تدريب منتخب الغابون

ليبرفيل – رويترز: أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم تعيين بيير أوبامي ودانييل كازين لتدريب المنتخب بعد إقالة الاسباني خوسيه أنطونيو كماتشو الأسبوع الماضي. وأوبامي هو والد مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ، بينما كان كازين، الذي لعب لرينجرز وهال، يشغل منصب مدير المنتخب للشؤون اللوجيستية. وحصل فرانسوا أميغاسي، وهو قائد سابق لمنتخب الغابون، على منصب كازين. وأقيل كماتشو مدرب منتخب اسبانيا السابق، الأسبوع الماضي بعد مسيرة تضمنت انتصارين فقط في 17 مباراة قاد خلالها الفريق في آخر عامين.

تغريم رؤساء أندية الشباب والهلال والتعاون السعودية

الرياض – د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم 6 قرارات بحق أندية دوري المحترفين. وألزمت اللجنة رئيس نادي الشباب خالد البلطان بدفع غرامة 20 ألف ريال لدخوله مضمار الملعب لإجراء لقاء صحفي في منطقة اللقاءات الإعلامية السريعة، في مباراة فريقه أمام الفتح. وألزم رئيس التعاون محمد القاسم بدفع غرامة 20 ألف ريال لدخوله مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين، عقب مواجهة الاتحاد. كما ألزم رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة 20 ألف ريال، لدخوله مضمار الملعب قبل بداية مباراة فريقه ضد الباطن، بدون أن يكون مصرحا له بذلك. كما ألزم مدرب الهلال جورج جيسوس دفع غرامة عشرة آلاف ريال، للإشارة بيده تجاه لاعب فريق الباطن، بشكل ينافى الأخلاق الرياضية.

ينسين: كوبنهاغن لن تنظم سباقات فورمولا-1

كوبنهاغن – د ب أ: قال فرانك ينسين، عمدة مدينة كوبنهاغن الدنماركية، أن مدينته لن تنظم أي سباق ضمن بطولة العام لسباقات فورمولا-1 في المستقبل القريب. وقال: «لا يمكننا أن ننضم لخطط مشروع فيه العديد من المخاطر». وأفادت تقارير أن إدارة فورمولا-1 تهدف لتنظيم سباق في الشارع في مدينة كوبنهاغن بداية من 2020، حيث تهدف لنشر هذه الرياضة في العديد من المدن. وقال وزير المالية كريستيان ينسين إنه يشعر بالأسف إزاء القرار لأن: «فورمولا-1 من بين الأحداث الرياضية الكبيرة في العالم، ويمكن أن تكون مثيرة». ولكنه أكد أيضا أن استضافة السباق سيكون تحديا كبيرا.