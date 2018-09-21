﻿ناومي أوساكا تتأهل بسهولة إلى قبل النهائي لتواجه جورجي

طوكيو – رويترز: واصلت ناومي أوساكا بطلة أمريكا المفتوحة تألقها أمام جماهير بلادها في في طوكيو، وتفوقت بسهولة على باربرا ستريتسوفا 6-3 و6-4 لتتأهل للدور قبل النهائي.

وهذا أول ظهور لأوساكا (20 عاما) منذ فوزها بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى هذا الشهر وبدا أنها أتت بمستواها في نيويورك إلى وطنها إذ لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في طوكيو. وتفوقت أوساكا تماما على ستريتسوفا من البداية، وتقدمت 4-1 في المجموعة الأولى بفضل أدائها القوي في ضربات الإرسال بينما لم تستطع منافستها البالغ عمرها 25 عاما مواجهة الضربات الأمامية القوية للاعبة اليابانية. ورغم بعض الدفاع البارع من ستريتسوفا، لم تبد النتيجة مطلقا محل شك وفازت أوساكا بسهولة في ساعة واحدة و35 دقيقة. وستواجه أوساكا الايطالية كاميلا جورجي في الدور قبل النهائي اليوم بعد انسحاب فيكتوريا أزارينكا من مباراتهما في دور الثمانية أثناء تقدم جورجي 5-3 في المجموعة الأولى. وفي مباريات أخرى، شهدت الجماهير في استاد «تاتشيكاوا تاتشيهي» مواجهة ماراثونية انتصرت فيها كارولينا بليسكوفا على الأمريكية الصاعدة من التصفيات اليسون ريسك، التي أطاحت بالاسبانية غاربين موغوروزا في وقت سابق بالبطولة، بنتيجة 6-1 و6-7 و7-6 بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من اللعب. وضربت بليسكوفا موعدا في قبل النهائي مع دونا فيكيتش بعد فوز اللاعبة الكرواتية المفاجئ على كارولين غارسيا المصنفة الرابعة عالميا والثانية في البطولة بنتيجة 6-3 و6-4. وكسرت فيكيتش غير المصنفة إرسال غارسيا خمس مرات في طريقها لتحقيق فوز سهل، وهو الأول لها على اللاعبة الفرنسية. وتأمل فيكيتش في تحقيق أول لقب في مسيرتها على الإطلاق، بينما تتطلع بليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا إلى التأهل لثاني نهائي لها هذا العام.