﻿الدوري الأوروبي: انتصارات لأشبيلية وتشلسي وأرسنال ولاتسيو وسقوط مارسيليا على أرضه

عواصم – د ب أ: حقق أشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا بالدوري الأوروبي، انطلاقة قوية بالبطولة هذا الموسم وتغلب على ضيفه ستاندرلييج البلجيكي 5/1 في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة. كذلك حقق تشلسي الإنكليزي بداية ناجحة وتغلب على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني 1/صفر، كما تغلب لاتسيو الإيطالي على أبولون ليماسول القبرصي 2/1، وآينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه مارسيليا الفرنسي 2/1 وأرسنال على فورسكلا الأوكراني 4/2.

وشهدت الجولة الأولى، فوز بشكتاش التركي على ساربسبورغ النرويجي 3/1، وجينك البلجيكي على مالمو السويدي 2/صفر، وكراسنودار الروسي على مضيفه أكهيسار التركي 1/صفر، ورابيد فيينا النمساوي على سبارتاك موسكو الروسي 2/صفر .وتعادل فياريال الإسباني مع غلاسغو رينجرز الاسكتلندي 2/2، ودينامو كييف الأوكراني مع أساتانا الكازاخستاني 2/2، بينما تغلب رين الفرنسي على يابلونك التشيكي 2/1، وباتي بوريسوف البيلاروسي على مضيفه مول فيدي المجري 2/صفر.

واستثمر أشبيلية عاملي الأرض والجمهور بالشكل الأمثال، وحقق انتصارا ساحقا على ضيفه البلجيكي ليوجه إنذارا مبكرا لمنافسيه في البطولة. وافتتح ايفير بانيغا التسجيل لأشبيلية بعد سبع دقائق من بداية المباراة، ثم تعادل ستاندر بهدف موسى دجينيبو في الدقيقة 39، قبل أن يتقدم أشبيلية مجددا بهدف فرانكو فازكيز في الدقيقة 41 .وفي الشوط لثاني سجل وسام بن يدر هدفين في الدقيقتين 49 و70، ثم أضاف بانيغا الهدف الثاني له والخامس لأشبيلية في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإسباني 5/1 .وفي المباراة الأخرى بالمجموعة العاشرة، تغلب كراسنودار على أكهيسار بهدف فيكتور كلايسون في الدقيقة 26 .وحسم تشلسي مباراته أمام مضيفه باوك سالونيكا في المجموعة الثانية عشرة، بهدف ويليان بعد ست دقائق فقط من بداية المباراة. وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة، تغلب باتي بوريسوف على مضيفه مول فيدي بهدفي جايس تومينان وزاخار فولكو في الدقيقتين 27 و85. واقتسم لاتسيو الإيطالي صدارة المجموعة الثامنة مع آينتراخت فرانكفورت، بعدما حققا الفوز على أبولون ليماسول ومارسيليا، بنتيجة واحدة 2/1 .وتقدم لاتسيو بهدفي لويس ألبرتو وشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14 و84، ثم رد ليماسول بهدف ايميليو زيلايا في الدقيقة 88 .وحول آينتراخت تأخره أمام مارسيليا إلى فوز 2/1 .وتقدم مارسيليا بعد دقيقتين فقط، عن طريق لوكاس أوكامبوس، ثم رد آينتراخت بهدفي لوكاس تورو ولوكا وفيتش في الدقيقتين 52 و89 .وحقق آينتراخت الفوز رغم النقص العددي في صفوفه لأكثر من نصف ساعة، بعد طرد فيترو فيليمز في الدقيقة 59. وفي المجموعة السابعة، تعادل فياريال مع ضيفه غلاسغو رينجرز 2/2 .وسجل هدفي فياريال، كارلوس باكا وجيرارد مورينو في الدقيقتين الأولى و69، بينما سجل هدفي رينجرز سكوت أرفليد وكايل لافيرتي في الدقيقتين 67 و76 .