﻿كوفاتش: غوريتسكا يتمتع بالقوة الكافية لخوض مباراة شالكه

برلين – د ب أ: قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إن لاعبه ليون غوريتسكا يتمتع بالقوة الذهنية الكافية للمشاركة في المباراة المقررة أمام فريقه السابق شالكه، وأنه سيتمكن من الصمود أمام الاستقبال المعادي المتوقع له من قبل جماهير شالكه.

وقال كوفاتش خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة للحديث عن المباراة التي يحل فيها البايرن ضيفا على شالكه اليوم في المرحلة الرابعة: «ليون يتمتع بالقوة الذهنية الكافية». وقال كوفاتش إن غوريتسكا يستحق ترحيبا حارا مثل الذي حظي به زميله ريناتو سانشيز، حينما حل البايرن ضيفا على فريقه السابق، بنفيكا البرتغالي، الأربعاء لخوض مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. وحصل لاعب خط الوسط البرتغالي سانشيز على ترحيب هائل من قبل جماهير بنفيكا، وتلقى التحية حتى حينما سجل الهدف الثاني للبايرن في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري 2/صفر.