﻿الدوري الاسباني: برشلونة يتطلع إلى حسم دربي كتالونيا بعد الانتهاء من مهمته الأوروبية

مدريد – د ب أ: يواجه برشلونة ضيفه جيرونا الأحد في دربي إقليم كتالونيا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في الوقت الذي تتواصل فيه المناقشات بشأن إقامة مباراة الدور الثاني بين الفريقين بالولايات المتحدة. ويسعى ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة، المتصدر، عندما يستضيف إسبانيول اليوم.

ويسعى برشلونة، الذي يدربه إرنستو فالفيدري، لتحقيق العلامة الكاملة في الدوري والفوز في المباراة الخامسة على التوالي، عندما يستضيف جيرونا الذي سيحظى بدعم 1200 مشجع سيحضرون المباراة مجانا. ووافقت هذه الجماهير على صفقة حضور المباراة مجانا بدلا من السفر إلى الولايات المتحدة في مباراة الدور الثاني، والتي دائما تكون متضمنة في التذاكر الموسمية. لكن ربما تفسد متعتهم مثلما حدث في الموسم الماضي، عندما قدم برشلونة أفضل مستوياته وتغلب على جيرونا 6/1، وقدم ميسي على وجه التحديد أداء مميزا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، مثلما فعل في مباراة فريقه أمام آيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثة أهداف في المباراة التي فاز بها برشلونة برباعية نظيفة، وبدون أي مفاجآت سيكون اللاعب مصدر الخطورة مرة أخرى. وقال فالفيردي: «من الرائع ان يتواجد ميسي في فريقك خاصة وأنه سيكون مشكلة كبيرة لأي فريق لا يلعب له». ويقدم عثمان ديمبيلي، الذي سجل هدفا في مباراة أيندهوفن، بداية رائعة هذا الموسم بعدما واجه المشاكل في عامه الأول مع الفريق عقب انضمامه في 2017 من بوروسيا دورتموند. لكن الجناح الفرنسي سجل أهدافا حاسمة لبرشلونة وأخيرا بدأ يتألق مع الفريق. ومن المقرر أن يشارك ديمبيلي بجوار ميسي ولويس سواريز في التشكيلة الأساسية أمام جيرونا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة بعدما أهدر نقطتين بتعادله امام أتلتيك بلباو 1/1 في الجولة الماضية. واستطاع الريال، الذي يدربه جولين لوبيتيغي، أن يعود لطريق الانتصارات بتحقيق فوز كبيرة على روما 3/صفر في دوري أبطال أوروبا، ويتوقع المدرب أن يواصل لاعبوه على المنوال أمام إسبانيول. وقال: «الآن يجب علينا أن ننسى دوري الأبطال وأن ننقل تركيزنا على المباراة المقبلة… كنا نعمل لمدة ثلاثة أشهر، والفريق ينمو ويتحسن. يجب أن نواصل العمل الشاق ولدينا مباراة مهمة خلال ثلاثة أيام». ويتمنى أتلتيكو مدريد ان ينقل الزخم من الفوز 2/1 على موناكو في دوري الأبطال إلى الدوري المحلي الذي كانت بدايته فيه متذبذبة. ويحتل أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، المركز التاسع برصيد خمس نقاط حصدها من أربع مباريات، علما أنه فاز بمباراة وحيدة. وتحسن أداء أنطوان غريزمان في مونت كارلو بعد أدائه المخيب للآمال في المباراة التي تعادل فيها فريقه 1/1 مع إيبار في الجولة الماضية. وقال سيميوني: «غريزمان يتطور من مباراة لآخرى». ومن المقرر أن يستضيف رايو فاليكانو فريق الافيس بملعبه بعدما اكتملت اعمال البناء فيه، رغم أن القرار النهائي سيتخذ حول إذا كانت المباراة، المقرر السبت، ستقام أم لا. وكانت مباراة رايو فاليكانو في الجولة الثالثة، أمام أتلتيك بلباو، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف بشأن سلامة الملعب. ويلعب إيبار مع ليغانيس وسيلتا فيغو مع بلد الوليد، وليفانتي مع إشبيلية، وفياريال مع بلنسية، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو.