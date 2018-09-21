﻿الدوري الانكليزي: توتنهام يأمل في استعادة التوازن… وتشلسي وليفربول يتطلعان إلى مواصلة الانتصارات

لندن – د ب أ: يأمل توتنهام في العودة للمسار الصحيح واستعادة توازنه من جديد عندما تنطلق منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي، بينما يتطلع تشلسي وليفربول إلى مواصلة حصد العلامة الكاملة بتحقيق الانتصار السادس على التوالي ومواصلة التربع في الصدارة.

وبعدما حقق الفوز في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، تلقى توتنهام هزيمتين متتاليتين في المسابقة، كما خسر أمام إنتر ميلان الإيطالي 1/2 في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يخسر فيها توتنهام ثلاث مباريات متتالية منذ 2014 .ورغم ذلك، أبدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو دعمه للاعبيه وثقته في قدرتهم على الرد عبر المباراة التي يحل فيها ضيفا على برايتون اليوم، وقال: «هذا أمر يمكن حدوثه في كرة القدم، ويمكن التعافي منه بجدية أكثر في العمل. ففي هذا الوضع تكون بحاجة إلى مراجعة ما حدث وتطوير الأداء.» وأضاف: «الفوز يشكل هدفا صعبا للغاية في مثل هذه الفترات العصيبة، لكن الشيء الأكثر أهمية الحفاظ على الهدوء وتقييم الوضع والوقوف على الأسباب، وهو ما يساعد الفريق على العودة من جديد.» وتابع: «المباراة المقبلة أمام برايتون تشكل فرصة لتحقيق الفوز وإنهاء هذه الفترة السلبية.» أما تشلسي وليفربول فواصلا انطلاقتيهما في الدوري، وهي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تشهد فيها المسابقة خمسة انتصارات لفريقين اثنين في بداية الموسم. ويمكن لليفربول تعزيز سلسلة الانتصارات عبر مواجهة ضيفه ساوثهامبتون اليوم، بينما يحل تشلسي ضيفا على وستهام مساء الأحد. ويتمتع ليفربول بمعنويات هائلة إثر الفوز على توتنهام في الدوري وعلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا، في دوري الأبطال، خلال الأسبوع. ويدرك تشلسي صعوبة الدربي أمام وستهام المنتشي بأول انتصار في الموسم بعد أربع هزائم متتالية. وأبدى ويليان لاعب وسط تشلسي سعادته بالطريقة التي تسير عليها الأمور حتى الآن، قائلا: «حققنا خمسة انتصارات متتالية، وأعتقد أننا نتمتع بثقة عالية في الوقت الحالي.» أما مانشستر سيتي، فيتطلع إلى نفض غبار هزيمته على ملعبه أمام ليون 1/2 مساء الأربعاء في دوري الأبطال، عبر مباراته أمام مضيفه كارديف. وتشهد المرحلة أيضا اليوم لقاء فولهام مع واتفورد ومانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون وليستر مع هدرسفيلد وبيرنلي مع بورنموث وكريستال بالاس مع نيوكاسل، وتختتم مساء الأحد بلقاء أرسنال مع إيفرتون.