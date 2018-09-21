﻿«نيويورك تايمز»: في كامب ديفيد فرض بيغن رؤيته بدون معارضة السادات وبقبول ضمني من أمريكا

لندن – «القدس العربي»: كتب المؤرخ الإسرائيلي سيث أنزسكا، وصاحب كتاب عن «منع فلسطين: تاريخ سياسي من كامب ديفيد إلى أوسلو» الصادر حديثاً معلقاً على مسار العملية السلمية وكيف أجهضت إسرائيل جهود أمريكا وأوقفت حلم الدولة الفلسطينية.

وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قال إن الإسرائيليين والمصريين احتفلوا بمرور أربعين عاماً على توقيع إتفاقية كامب ديفيد وهي التي قادت لاول سلام بين دولة عربية وإسرائيل. واستعادت مصر عبر السلام سيناء التي خسرتها في حرب عام 1967 وحيدت إسرائيل قوة عسكرية قادمة من جنوب غرب وحصلت أيضاً على اعتراف مهم بوجودها في الشرق الأوسط. ويقول إن الأمريكيين سيشعرون بالإعتزاز بمرور هذه المناسبة وسيتذكرون الدور الذي لعبوه في توقيع المعاهدة التي تعتبر حتى الآن أهم إنجاز لرئاسة جيمي كارتر.

إلا أن المناسبة تظل بالنسبة للفلسطينيين تذكيراً مؤلماً بالخيبة السياسية مع أن المعاهدة كانت عبارة عن جهود حقيقية لمعالجة مصيرهم قادتها إدارة كارتر. لكن الرئيس الأمريكي قطع أوتار الطموحات الفلسطينية بالدولة وتركهم تحت احتلال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة محرومين من حقوقهم الرئيسية وحرية الحركة.

رؤية كارتر

ويشير الكاتب هنا إلى أن اكتشافاته الأخيرة في الأرشيفات في القدس ولندن وفي أماكن أخرى من الولايات المتحدة تكشف عن أن الجهود التي قام بها مناحيم بيغن والرئيس المصري أنور السادات جاءت على حساب حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم.

وكان كامب ديفيد فرصة ضيعت أدت إلى ما نراه اليوم من انسداد الأفق في الشرق الأوسط. ولم يكن هدف جيمي كارتر هو توقيع اتفاق بين إسرائيل ومصر بل وكان أول رئيس مصري يدعو وبشكل مفتوح إلى «وطن» فلسطيني. وبدأ في المراحل الأولى من إدارته بتطوير الملامح الأولى لخطة سلام شاملة بين إسرائيل وجيرانها تقوم على انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلت في عام 1967 والفصل في موضوع القدس ومعالجة حق العودة الفلسطيني للذين شردوا من بيوتهم عام 1948. وكانت هذه الملامح الأولى لما صار يطلق عليه «حل الدولتين».

وفي الوقت الذي كان فيه المحتوى الفلسطيني مرتبطاً بـ»وطن» للفلسطينيين مرتبط بالأردن على أكثر احتمال» إلا أن رؤية كارتر كانت أبعد حيث دعت لدولة بسيادة على الضفة الغربية وغزو. وبناء على هذا عارض كارتر التوسع الإستيطاني الإسرائيلي في المناطق التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية ودعم محادثات مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتحول من المقاومة المسلحة للمحادثات الدبلوماسية. وأثار موقف كارتر غضب إسرائيل وعدد من الداعمين المتحمسين لها في الولايات المتحدة. ولقي نهجه دعماً من القادة العرب خاصة أنور السادات الذي كان مدافعاً قوياً بالنيابة عن الفلسطينيين وكان يريد استعادة أراضيه التي خسرت في حرب عام 1967 والتحول عن التحالف مع الإتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي كان فيه السادات راغباً بدعم خطة كارتر الهادفة لإحياء مؤتمر سلام إقليمي إلا أن نفاد صبره بالخلافات العربية وأساليب إسرائيل التفاوضية دفعته إلى زيارة القدس عام 1977 في محاولة لإنعاش المحادثات. وبهذه الطريقة فقد انفصل عن بقية العالم العربي وفتح المجال، وبدون قصد لاتفاق سلام ثنائي.

وفي الوقت الذي كانت فيه فرصة لتحقيق تسوية إقليمية تنهي ثلاثة عقود من الحروب وتضع حداً لمشكلة اللاجئين فقد كان لدى مناحيم بيغن، رئيس الوزراء المتطرف خطة أخرى. وقام الزعيمان بالتوازي بعرقلة تقدم في السلام بناء على معالم الخطة الأمريكية.

آراء متضاربة

فقد كانت مواقف بيغن المعارضة لقيام الدولة الفلسطينية معروفة وكذا آراؤه بشأن مركزية «يهودا والسامرة»، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية، للشعب اليهودي. فبعد انتخابه في أيار (مايو) 1977 ليصبح أول رئيس من الحزب اليميني المتطرف ( الليكود) وأعلن أنه سيشجع عمليات الإستيطان «المدنية والريفية على أراضي الوطن». وكانت سيناء موضوعاً آخر، فرغم أنها احتلت في عام 1967 وكانت مهمة من الناحية الإستراتيجية كحاجز إلا أنها لم تحمل الأهمية الدينية كتلك التي حملتها الضفة الغربية. وأعرب بيغن عن استعداده لسحب القوات الإسرائيلية من سيناء ولكنه أكد أن الإنسحاب من الضفة الغربية وغزة كانتا جزءا من المفاوضات. ولكن إدارة كارتر كانت واضحة عندما زار بيغن واشنطن حيث قدمت له «مبادئ السلام» والتي قالت فيها: «فيما يتعلق بيهودا والسامرة وغزة فإن موقفنا هو عدم بقائهما تحت حكم او سيادة أجنبية» حسب الوثائق التي تم الكشف عنها.

وكانت الحكومة الأمريكية تعتقد أنها قادرة على الجمع بين هذه الآراء المتضاربة، موقف الحكومة الإسرائيلية المعلن وما سينتج عن المفاوضات مع السادات في نهاية عام 1977 و 1978. ولكنهالم تعول على الزعيم المصري كي يؤثر على المطالب الفلسطينية. وتقدم بيغن بأفكاره لمعالجة التباين هذا في الأفكار والتي جسدتها ورقته المكثفة «حكم محلي للعرب الفلسطينيين سكان يهودا، السامرة وقطاع غزة». فبدلاً من حق تقرير جماعي فستظل إسرائيل تسيطر على المناطق التي احتلتها عام 1967 ولكنها وعدت بسلطة محلية للمسؤولين العرب المنتخبين واتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم والتجارة والصحة والنقل. وقدم بيغن عرضه للحكم الذاتي عبر لغة تفضل ولكنها قامت على فكرة رفض حق تقرير المصير للفلسطينيين. إلا أن المحادثات التي أدارها كارتر مع كل من السادات وبيغن واستمرت 13 يوماً انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 أيلول (سبتمبر) 1978.

«مؤامرة مفتوحة»

ورغم اشتمال الاتفاق على رغبة الأمريكيين بانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقطاع ومذكرة حول البناء الاستيطاني إلا أن كامب ديفيد انتهت حسبما أراد بيغن وهو تحقيق سلام مع مصر فقط. وتكشف الوثائق التي كشف عنها حديثاً عن الكيفية التي فصل فيها بيغن بحنكة السياسي الموضوع الفلسطيني عن كل العملية بدون أي معارضة جوهرية من السادات وبفهم ضمني من كارتر بنتيجة ضئيلة. فقد استعمل الوفد الإسرائيلي لغة قانونية غامضة بشأن الموضوع الفلسطيني والمدى المحدود الذي سيتم من خلال تجميد الإستيطان. وتم حذف أي إشارة لحق تقرير المصير للفلسطينيين كما ورد في قرار 242 والذي دعا لانسحاب كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. واعتبروا أن هذا القرار لا ينطبق على «كل جبهات النزاع» ولم يتم التراجع عن سيادة إسرائيل على القدس.

وكانت البصمة الإسرائيلية واضحة في البيان الختامي حيث تم تأجيل كل القضايا المتعلقة بالفلسطينيين لاتفاقية منفصلة «إطار للسلام في الشرق الأوسط» ويقوم على خطة حكم ذاتي وترتيبات انتقالية للحكم الذاتي في الضفة وغزة ولكنها كانت غامضة بشأن السيطرة على المناطق أو الحكم السياسي. وهناك اتفاق ثانٍ وهو «إطار لاستكمال معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» وفتحت المجال أمام توقيع معاهدة سلام مصرية – إسرائيلية بعد ستة أشهر. ويعلق الكاتب هنا أن البحث عن السلام مع مصر كان طريقة لتجنب أي سلام مع الفلسطينيين.

وفي حينه اعتبر الكثيرون أن اتفاقية كامب ديفيد ستؤدي إلى تقوية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وغزة وتحدثوا بقوة عن التنازلات التي قدمها السادات. فقد قاطع وزير الخارجية المصري محمد كامل حفلة التوقيع واستقال من منصبه بعد ذلك. وأعلنت منظمة التحرير عن رفضها الكامل للمعاهدة بعد توقيعها واعتبرتها «مؤامرة مفتوحة» على الحقوق الفلسطينية. ووصف ياسر عرفات أفكار الحكم الذاتي أنها «ليست إلا إدارة المصارف الصحية».

وبعد المصادقة على المعاهدة في عام 1979 بدأت «محادثات الحكم الذاتي» بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. وتوقفت المحادثات مع حرب لبنان عام 1982 ولكنها ظلت أساساً لحكم ذاتي محدود. وكان هذا واضحاً مع ظهور السلطة الوطنية بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 فمن خلال شرط وجود السلطة الوطنية بناء على وظيفة محدودة وبدون سيادة مناطقية إلى جانب استمرار الإستيطان فقد تم القضاء على فكرة ولادة دولة فلسطينية ذات سيادة. ويشير الكاتب هنا لشعور كارتر بالخيبة والمرارة بعدما ضحى بالكثير من رأسماله السياسي في الشرق الأوسط وفشل جهوده على الجبهة الفلسطينية.

وفي لقائه الأخير مع السفير الإسرائيلي في واشنطن قال: «لا أستطيع رؤية كيف سيواصلون العمل كقوة احتلال ويحرمون الفلسطينيين من أبسط حقوقهم ولا أستطيع رؤية كيف سيستوعبون 3 ملايين عربي في إسرائيل بدون أن يتحول اليهود إلى أقلية في بلدهم». و «قد أظهر بيغن شجاعة بالتخلي عن سيناء ولكنه فعل هذا لكي يحافظ على الضفة الغربية».

وبعد أربعة عقود تعبر كلمات كارتر عن بصيرة. فحلم تقرير المصير الفلسطيني لم يتم بعد. فبتعبيد الطريق أمام السلطة الوطنية قام كامب ديفيد بمساعدة إسرائيل على الإنتصار وتقوية رؤيتها حول سلطة وطنية بسيادة منقوصة تساعدها على إدارة الإحتلال. وبدون دولة فلسطينية مستقلة في الضفة وغزة والقدس الشرقية يواجه الفلسطينيون جهوداً جديدة من القادة الإسرائيليين لتقويض فرصة سيادة حقيقية لهم. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن «دولة ناقصة» وتحدث وزير التعليم المؤثر نفتالي بينت عن «حكم ذاتي يعتمد على المهدئ» ويحدد الحكم الذاتي بالإشراف على «المياه والمجاري والكهرباء والبنى التحتية وغير ذلك». وصدى بيغن واضح ولكن في هذه المرة بدعم أمريكي واضح. وبدلاً من الإحتفال بالإتفاق المهم بين مصر وإسرائيل «فربما نفكر بميراث كامب ديفيد المثير للقلق: خطوة مهمة لتأبيد حرمان الفلسطينيين من الدولة».

«إيكونومست»: الاتفاق التركي – الروسي منع حرباً دموية في إدلب «مؤقتاً»

إذا فشلت تركيا في إبعاد «النصرة» ستعطي مبرراً لهجوم الروس والنظام السوري على إدلب

تساءلت مجلة «إيكونومست» عن ديمومة الإتفاقية الروسية – التركية وإن كانت تعتبر توقفاً قصيراً في الحرب منع المذبحة المقبلة في إدلب أم هدنة دائمة. وجاء في التقرير أن السكان في آخر معقل للمعارضة السورية، شمال غربي سوريا بدأوا يحضرون للمشهد الكئيب تحسباً لهجوم كانت روسيا ستدعمه ضد منطقتهم. وقام بعضهم بوضع المؤن في الملاجئ البدائية وملأوها بالخضروات المخللة مع أن الكثيرين يعانون من أجل توفير طعام اليوم.

وقام آخرون بصناعة قناعات ضد الغاز السام، بدائية أيضاً وحشوها بالقطن والفحم والأكواب المصنوعة من الورق تحسباً لاستخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية. وكان الهجوم على إدلب محتوماً حيث حشدت روسيا بوارجها على الشواطئ السورية فيما حشد النظام قواته على أطراف المحافظة. وبدأت الطائرات الروسية وتلك التابعة للنظام بغارات دمرت فيها المستشفيات والمدارس. وأرسلت تركـيا التي تـدعم المعـارضة السـورية قواتها إلى المنطقة فيما حـذرت الأمم المتحـدة من أكـبر كـارثة إنسـانية تلـوح بالأفــق.

إلا أن الدبلوماسية وبلحظة ما انتصرت. ففي 17 إيلول (سبتمبر) اتفقت تركيا وروسيا على بناء منطقة عازلة حول إدلب لفصل قوات النظام عن مقاتلي المعارضة. وسيرسل البلدان شرطة عسكرية وطائرات بدون طيار لمراقبة المنطقة العازلة ومساحتها 14-19 كيلومتراً. ويجب على المقاتلين في هذه المنطقة التخلي عن أسلحتهم الثقيلة بحلول 10 تشرين الأول (أكتوبر) ويجب على هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإنسحاب كلياً.

ورغم أن التفاصيل عن الإتفاق غير واضحة إلا أنه تم تجنب الحرب، على الأقل في الوقت الحالي. وتعلق المجلة أن كلا البلدين- روسيا وتركيا- لديها مصلحة في تجنب الحرب. فمن ناحية تركيا تخشى أن تؤدي معركة دموية في المحافظة إلى دفع معظم سكان المحافظة الذين يتراوح عددهم ما بين 2- 3 مليون نسمة باتجاه الحدود التركية مضيفين أعداداً جديدة إلى 3.5 مليون لاجئ يعيشون الآن في تركيا. أما بالنسبة لروسيا فإن دعمها لهجوم عسكري قد يقتل عشرات الآلاف وسيضعف من محاولاتها إقناع الغرب المساهمة في إعمار سوريا ما بعد الحرب وأن النظام السوري جاد في البـحث عن تسـوية سيـاسية ونهـاية للـحرب.

وتضيف المجلة أن هذه هي الاعتبارات لكن لا يمنع ذلك من حدوث أخطاء. فليس لدى تركيا سوى شهر كي تقنع هيئة تحرير الشام بالإنسحاب كلياً من المنطقة العازلة. وسيعطي فشلها الروس والنظام المبرر لشن هجوم كامل على المنطقة. هذا في ضوء الثمار القليلة التي جنتها تركيا من محاولاتها السابقة إقناع هيئة تحرير الشام. في وقت لا تزال الطائرات بدون طيار تزعج القاعدة الجوية الرئيسية. وأخبر زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني أتباعه بأن التخلي عن السلاح هو بمثابة الخيانة. وسترسل تركيا قوات إضافية إلى إدلب مع أن مواجهة التنظيم الجهادي يحمل مخاطر استفزاز هجمات إرهابية داخل الأراضي التركية.

وربما حاول النظام السوري تخريب الإتفاق. فقد عبر أكثر من مرة عن تصميمه لاستعادة البلاد بما فيه إدلب التي سيعلم سقوطها نهاية الثورة السورية. ورحبت المعارضة المعتدلة بالإتفاقية ولكنها عبرت عن خشية من عدم قدرة روسيا والنظام على الإلتزام بالصفقة. ولديهم أسبابهم الحقيقية. فالنظام وبمباركة من روسيا قام بخرق اتفاقيات وقف إطلاق وهو منشغل باعتقال المعارضة في اجزاء البلاد الأخرى والذين استسلموا للنظام ضمن اتفاقيات العفو. وحتى لو استمر الاتفاق فسيجد الروس أنفسهم في ورطة للتوسط بين القوى والمصالح المختلفة في سوريا حيث تحاول وضع حد للحرب. فبعد ساعات من الاتفاق شنت المقاتلات الإسرائيلية هجوماً على منشأة عسكرية في سـوريا.

وشنت إسرائيل أكثر من 200 غارة منذ عام 2012. وقامت الدفاعات السورية بإطلاق صاروخ أرض- جو ضد طائرة إسرائيلية ولكنها أصابت طائرة تجسس روسية مما أدى لمقتل 15 شخصاً من طاقمها. واتهمت وزارة الدفاع الروسية الغاضبة إسرائيل بالتصرف بطريقة متهورة، قائلة إن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الطائرة الروسية كغـطاء. وبعد ساعات بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصالحياً حيث قال إن الطائرة سقطت بسبب «حادث مؤسف» وليس إسرائيل، ما يعني أن اتفاق تجنب التصادم مع إسـرائيل لا يـزال سـاري المفـعول.

وبموجبه لن تتدخل إسرائيل بمحاولات موسكو إنقاذ النظام مقابل حصول إسرائيل على ضوء أخضر بأن تقوم بضرب ما تريد ضربه من منشآت تابعة لإيران أو حزب الله. ولكن بطائرات من ست دول على الأقل – أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وروسيا وتركيا وسوريا – تحلق في الاجواء السورية فمخاطر الأخطاء تظل عالية.