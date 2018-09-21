﻿بربادوس تعيّن «ريهانا» سفيرة فوق العادة

بوجوتا – د ب أ: أعلنت حكومة بربادوس، أنها عيّنت مغنية البوب «ريهانا» سفيرة فوق العادة لهذه الدولة التي تنحدر منها المغنية.

وجاء في بيان أن السفيرة الجديدة «روبين ريهانا فنتي»، في إشارة إلى اسمها كاملا، ستشجع التعليم والسياحة والاستثمار في الدولة الواقعة في جزر الأنتيل.

ووصفت رئيسة الوزراء ميا آمور موتلي، ريهانا (30 عاما) بأنها مواطنة بارزة ساهمت في رفع مكانة تلك الجزيرة على الساحة الدولية.

وقالت موتلي: «ريهانا تُكّن حبا عميقا لهذا البلد وهذا ينعكس في أعمالها الخيرية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم».

وأضافت رئيسة الوزراء: «لقد أثبتت (ريهانا) أيضا، بعد نجاحها كأحد رموز موسيقى البوب، الفطنة المبدعة والذكاء في مجال الأعمال التجارية. لذلك من المناسب أن نشركها ونمكنها من لعب دور أكثر تحديدا ونحن نعمل على تحويل بربادوس (إلى الأفضل)».

وقالت ريهانا إنها «فخورة بقبول مثل هذا اللقب المرموق في وطني .. وأنا مستعدة ومتحمسة لتحمل المسؤولية».

وكانت ريهانا قد تم تعيينها بالفعل سفيرة ثقافية لبربادوس عام 2008 .