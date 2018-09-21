﻿5 جرحى بسلاح أبيض بينهم 3 رضّع في حضانة

واشنطن ـ أ ف ب: أصيب شخصان وثلاثة أطفال رضّع بجروح، أمس الجمعة، في دار حضانة للأطفال غير مرخّص لها في نيويورك، بعد هجوم بأداة حادّة، وفقا للشرطة.

وبعد الحادث، أوقفت امرأة في الثانية والخمسين من عمرها تعمل في هذه الدار.

وقد أوقفت في طابق تحت الأرض من مبنى دار الحضانة بعدما حزت معصميها، حسب ما أفادت متحدثة باسم الشرطة.

وتستقبل هذه الدار الأطفال من أصول آسيوية خصوصا، وتعمل من دون ترخيص، في حي كوينز من مدينة نيويورك، وفقا للمتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها.

وتشتبه الشرطة في أن السيدة الموقوفة هاجمت ثلاثة أطفال فأصابت طفلة منهم بجروح بالغة، وطفلا وطفلة آخرَين بجروح طفيفة عند الساعة 03,30 صباحا.

أما الجريحان الآخران فهما موظّفة ووالد أحد الأطفال الجرحى، كان حاضرا في دار الحضانة حتى وقت متأخر من الليل.