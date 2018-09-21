﻿الصين تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص الأطباء

شنغهاي ـ أ ف ب: تعوّل الشركات التكنولوجية على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للتعويض عن نقص الأطباء في الصين، من خلال استحداث آلات تقيّم نبض القلب وأخرى تحلّل الصور الإشعاعية على سبيل المثال.

يدخل تشو جيانغو، وهو متقاعد في الرابعة والستين من العمر، يده في سوار معدني كبير موضوع على طاولة. ويتلقى بعد دقيقتين على هاتفه الذكي تحليلا طبيا كاملا أجري بالاستناد إلى نبضات القلب، وذلك في غياب أيّ طبيب.

هذا الجهاز الذي صممته شركة «بينغ ان غود دكتور» كان أحد المحاور الرئيسية في المعرض العالمي حول الذكاء الاصطناعي الذي اختتم فعالياته مؤخرا في شنغهاي. وقد نظّم هذا الحدث في وقت تطمح الصين إلى احتلال الصدارة في قطاع التكنولوجيات المتقدمة في الميدان الطبي.

وقال تشو الذي كان يعمل سابقا في مجال المعلوماتية: «أنا هنا لأنني أريد أن أعرف كيف يمكن تطبيق مبادئ الطب الصيني التقليدي القائم على جسّ نبضات القلب، في غياب أي طبيب. إنه لأمر عملي بالفعل». ولا يعمل في الصين سوى 12 مليون اختصاصي صحة، في حين يبلغ إجمالي عدد السكان قرابة 1,4 مليار نسمة. وتعدّ «بينغ ان غود دكتور» المدرجة أسهمها في بورصة هونغ كونغ، من أهمّ المنصات الصينية لخدمات الرعاية الصحية على الانترنت مع 228 مليون مشترك. و تتلقى يوميا 500 ألف طلب استشارة.

يسجّل المرضى في التطبيق المحمول التابع للشركة بياناتهم الشخصية وسوابقهم الطبية ويصفون الأعراض التي تصيبهم، فيحصلون على تشخيص يجرى بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي وينقل إلى طبيب بلحمه وشحمه. ولم يعد يتوجّب على هذا الأخير سوى التحقّق من هذا التحليل والموافقة عليه قبل أن يعطي وصفة عبر الانترنت. ولم يعد المرضى بالتالي ملزمين بالذهاب إلى عيادات طبية.

وقال الطبيب ليو كانغ، الذي كان يعمل سابقا في مستشفى شيهي الشهير في بكين: «لا شك في أن هذه التقنيات تساعد في حلّ مشكلة النقص في الأطباء. وقد يغنيهم الذكاء الاصطناعي عن الإجراءات الروتينية البسيطة».