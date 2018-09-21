﻿شركة تأمين تقدّم هدايا لزبائنها ليعيشوا حياة أطول

واشنطن ـ أ ف ب: تحثّ شركة أمريكية للتأمين على الحياة الزبائن على التسجّل في برامج للياقة البدنية على الانترنت من خلال تقديم الهدايا لهم، غير أن هذه المساعي الحميدة تثير قلق المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية.

وبات يتاح لكلّ الزبائن الذين أبرموا عقود تأمين على الحياة مع شركة «جون هانكوك» التي تعدّ من أكبر الشركات في هذا المجال في الولايات المتحدة، الانتفاع من برنامج متابعة صحية وغذائية، عبر تطبيق للأجهزة المحمولة وموقع إلكتروني يحددان الخطوات الواجب اتّخاذها تدريجيا.

وتعد الشركة الزبائن الأكثر «التزاما» بهذه البرامج بـ«مكافآت» من قبيل تخفيضات في كلفة عقود التأمين وأكسسورات تسمح بقياس النشاط البدني (مثل أساور «فيت بت» وساعات «آبل» الذكية التي تقيس عدد الخطوات ودقات القلب) تقدّم بالمجّان أو بأسعار مخفّضة، فضلا عن عروض خاصة في متاجر وفنادق متعددة. وتسعى «جون هانكوك» إلى «مكافأة الزبائن على كلّ مرحلة يتمّ اجتيازها لعيش حياة أفضل وأطول»، حسب البيان الصادر عنها. إلا أن جمعيات حماية الخصوصية والحقوق الرقمية تقلق من رؤية شركة تحث زبائنها على توفير معلومات خاصة إلى هذا الحد مقابل مكافآت.

وتوضح نوالا اوكونر، التي ترأس «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا»: «أفهم جيدا أن ذلك يبدر في إطار التشجيع على أنماط حياة صحية أكثر، لكني قلقة من الكمية المفرطة من البيانات التي تجمع».

وتضيف: «يمكن لهذه الأجهزة أن تجمع كما من البيانات مثل الموقع الجغرافي والأشخاص الذين يرافقون الفرد وهي تتجاوز بكثير المعلومات الضرورية لمعرفة إن كان الشخص «قابلا للتأمين» من عدمه».