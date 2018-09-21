﻿مطلوب «متطوّعين» لتجربة الماريجوانا… في كندا

اوتاواـ أ ف ب: عرضت شركة تسويق في تورنتو إعلانا قصيرا للبحث عن «متطوّعين» لتجربة أنواع جديدة من القنب الهندي بمعاش جيّد، فتلقت مئات الطلبات في خلال بضعة أيام، ما أثار حالة من «الارتباك الكبير» عند القيّمين على التوظيف.

فقبل شهر من دخول التشريع حول استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه حيزّ التنفيذ، لفت هذا الإعلان عن وظيفة بداوم جزئي في شركة «آهلوت» اهتمام كثيرين. فهذه الأخيرة تعرض على ستة «متطوعين» أن تدفع لهم 50 دولارا في الساعة خلال دوام لا يتخطى 12 ساعة شهريا، وذلك لتجربة أنواع جديدة من الماريجوانا. وسرعان ما تلقت الشركة وابلا من الطلبات تخطى الخمسمئة، ما أثار حالة من «الارتباك» في أوساط المجموعة، حسب ما أفادت هذه الأخيرة على حسابها في «تويتر».

ويشترط على المرشحين أن يكونوا من سكان كندا البالغين، ويكون لهم إن أمكن «اهتمام مثبّت بحشيش القنب الهندي، فضلا عن القدرة على التمييز بين الأنواع المختلفة التي قد تكون الفروقات بينها بسيطة».