وزير خارجية إيران: إدارة ترامب تزعزع السلام العالمي- (تغريدة)

جنيف : قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على تويتر، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديد للشرق الأوسط والمجتمع الدولي.

وقال ظريف “صحيح أن هناك تهديدا حقيقيا لمنطقتنا وللسلام والأمن الدوليين: هذا التهديد هو شعور إدارة ترامب بأن لها الحق في زعزعة استقرار العالم مع شركاء مارقين في منطقتنا”.

وأضاف “على الولايات المتحدة أن تبدأ في التصرف كدولة طبيعية”.

وزاد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو أيار وأعاد فرض العقوبات عليها الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، قوله إن طهران لم تطلب اجتماعا مع ترامب.

وذكرت الوكالة أن وكالة أنباء أجنبية نقلت عن المبعوثة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي قولها إن إيران طلبت عقد مثل هذا اللقاء خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ الأسبوع المقبل.

ولم تحدد إرنا وكالة الأنباء الأجنبية المقصودة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس حسن روحاني سيلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة.

وقال قاسمي “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتقدم بتاتا بأي طلب للقاء السيد ترامب”.

(رويترز)

It is true that there is a real threat to our region and to international peace and security: That threat is the Trump Administration’s sense of entitlement to destabilize the world along with rogue accomplices in our region. The US must start acting like a normal state. pic.twitter.com/GFpzlBNOZc

— Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2018