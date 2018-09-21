طريد مورينيو المُحتمل يدخل دائرة اهتمام برشلونة!

القدس العربي: أفادت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة تستهدف الحصول على توقيع أحد ضحايا مدرب مانشستر، يونايتد جوزيه مورينيو، بدون مقابل، وذلك في حالة فشلت مفاوضات تجديد عقده، الذي سينتهي مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.

صحيفة “ذا صن”، ادعت أن مدرب البرسا، ارنستو فالفيردي، أعطى المسؤول عن التعاقدات، إريك أبيدال، الضوء الأخضر للدخول في مفاوضات مباشرة مع وكيل أعمال لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا، من أجل التوصل إلى اتفاق، بموجبه يعود صاحب الـ29 عامًا لليغا، لكن هذه المرة عبر بوابة “كامب نو”، وعلى طريقة قانون “بوسمان”.

وأشار نفس المصدر إلى أن رغبة هيريرا الأولى هي البقاء في “مسرح الأحلام”، لكنه يواجه بعض المشاكل والتحديات التي تُعيقه على استكمال رحلته مع الشياطين الحمر، منها على سبيل المثال أزمة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي الصيف القادم، بجانب صداع خروجه من حسابات جوزيه مورينيو للموسم الثاني على التوالي.

رغبة هيريرا الأولى هي البقاء في “مسرح الأحلام”، لكنه يواجه بعض المشاكل والتحديات التي تُعيقه على استكمال رحلته مع الشياطين الحمر

وقال مصدر من داخل النادي الإنكليزي رفض الإفصاح عن اسمه للصحيفة، أن وكيل أعمال هيريرا على تواصل بأشخاص مُكلفين من قبل رئيس البلو غرانا، جوسيب ماريا بارتوميو، لمعرفة آخر تطورات المفاوضات مع مسؤولي اليونايتد، فقط ينتظرون لحظة انهيار المفاوضات، ليَحق لبرشلونة من الناحية القانونية ضم اللاعب بدون مقابل كأول صفقات صيف 2019، وهو ما تُرجح “ذا صن” حدوثه، في ظل غموض موقف هيريرا مع مورينيو، الذي يُفضل عليه نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا والوافد الجديد فريد وأيضًا مروان فيلاني، بعدما كان اللاعب المُفضل للسبيشال وان، في موسم التتويج بكأس الرابطة والدوري الأوروبي.