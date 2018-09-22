ماي تواجه استقالة وزراء بسبب خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

لندن: قالت صحيفة تليغراف البريطانية نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها إن بعضا من أعضاء حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي ،سيطلبون “خطة بديلة” لاقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، وقد يستقيلون إذا لم تغير نهجها.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء سيطالبون بخطة بديلة لاقتراحها المعروف باسم خطة تشيكرز خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يوم الاثنين.

وهاجم زعماء الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الخطة في سالزبورج، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مما دفع ماي إلى تحدي زعماء الاتحاد بطرح خطط بديلة.

ورحب الأعضاء المؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي داخل حزب ماي، يوم الجمعة، بموقفها المتحدي ولكن اقتراح تشيكرز الذي طرحته يواجه انتقادات داخلية كثيرة أيضا. وقالت تليجراف إن هناك “تكهنات” بأن إيستر مكفي وزيرة العمل والمعاشات قد تنسحب من اجتماع يوم الاثنين إذا لم يتم طرح اقتراح جديد في حين تشير توقعات أيضا إلى احتمال أن تقدم وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت استقالتها على الرغم من أن الصحيفة قالت إن أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.

وأضافت تليغراف إن ساجد جاويد، وزير الداخلية، يؤيد التوصل لاتفاق ييسر على بريطانيا التوقيع على اتفاقيات تجارية ولكن من غير المحتمل أن يستقيل.

(رويترز)