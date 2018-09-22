مسؤول التحقيقات بشأن روسيا اقترح سرا التنصت على ترامب وعزله من منصبه

واشنطن: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسؤول الأمريكي الذي أشرف على التحقيق الاتحادي في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2016 اقترح سرا، العام الماضي، التنصت على الرئيس دونالد ترامب وإقناع أعضاء بالحكومة باستخدام تعديل دستوري لعزله من منصبه.

وطرح رود روزنستاين، نائب وزير العدل الأمريكي، هذا الاقتراح في صيف 2017 بعد أن أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، جيمس كومي، وذلك حسبما قالت الصحيفة نقلا عن مصادرها التي وصفتها بأنهم أشخاص على إطلاع على الأحداث بأنفسهم أو على مذكرات كتبها مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادي، من بينهم أندرو مكابي الذي أصبح قائما بأعمال مدير مكتب التحقيقات بعد إقالة كومي، وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تُنفذ . وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أيضا، هذه المناقشات نقلا عن مذكرات كتبها مكابي.

وقال مايكل بروميتش، محامي مكابي، إن مكابي لا يعرف كيف تمت إتاحة هذه المذكرات.

روزنستاين بادر بالنقاش بشأن التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي، ويتناول التعديل خلافة الرئيس وعجزه ويحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن أن تقرر بها الحكومة ما إذا كان الرئيس لم يعد يؤدي مهامه

ونفى روزنستاين رواية نيويورك تايمز بوصفها” غير دقيقة وغير صحيحة بشكل فعلي” في بيان أنحى باللوم أيضا على مصادر مجهولة تسعى لتحقيق أجندة شخصية.

ولم يصدر رد فعل فوري من البيت الأبيض على هذه التقارير ولم يرد ترامب على أسئلة من الصحافيين بشأن ما إذا كان سيقيل روزنستاتين لدى وصوله إلى سبرينجفيلد في ولاية ميزوري لحضور تجمع حاشد.

وقالت الصحيفة إن متحدثة باسم وزارة العدل قدمت، أيضا بيانا، من شخص طلب عدم نشر اسمه وكان موجودا عندما اقترح روزنستاين وضع جهاز تنصت للتسجيل لترامب، وقال هذا الشخص إن روزنستاين طرح هذا الاقتراح على سبيل السخرية.

وقالت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست إن روزنستاين بادر بالنقاش بشأن التعديل الخامس والعشرين بالدستور الأمريكي، ويتناول التعديل خلافة الرئيس وعجزه ويحدد الخطوط العريضة للطريقة التي يمكن أن تقرر بها الحكومة ما إذا كان الرئيس لم يعد يؤدي مهامه.

وقالت تايمز إن روزنستاين أبلغ مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بإمكانية استخدام التسجيلات السرية لفضح الفوضى في الإدارة بعد تسريبات قالت إن ترامب طلب من كومي التعهد بالولاء له وأيضا إفشاء معلومات سرية للروس في المكتب البيضاوي.

وأضافت الصحيفة أن روزنستاين أبلغ مكابي،الذي أقاله ترامب أيضا فيما بعد، بأنه ربما يستطيع إقناع وزير العدل، جيف سيشنز، وجون كيلي، وزير الأمن الداخلي السابق، ورئيس موظفي البيت الأبيض حاليا استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور.

ونفى ترامب أي تواطؤ مع روسيا في حين نفت روسيا تدخلها في الانتخابات. ويصف ترامب التحقيق بأنه “حملة تشهير”.

( رويترز)