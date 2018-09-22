ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة في طرابلس إلى 106

طرابلس: ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس إلى 106 قتلى 365 جريحاً، حتى الساعة الأولى من فجر السبت.

جاء ذلك بحسب بيان إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة “الوفاق الوطني”، عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وأوضح البيان أن حصيلة المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة الجمعة، بلغت 10 قتلى، نصفهم مدنيون وثلاثة مجهولين وعسكري واحد وشخص من العمالة الوافدة (دون توضيح جنسياته).

وأشارت أن حصيلة المواجهات التي تشهدها طرابلس منذ 26 أغسطس/ آب المنصرم وحتى فجر السبت، وصلت “106 قتلى و365 جريحا، إضافة إلى 18 مفقودًا”، وفق ذات المصدر.

وفي السياق ذاته اعلنت قوة حماية طرابلس (كتائب تتبع حكومة الوفاق) سيطرتها، مساء الجمعة، على معسكر اليرموك وانسحاب اللواء السابع باتجاه منطقة سوق الأحد جنوبي طرابلس، وسط أنباء تتحدث عن إعادة سيطرة اللواء على المعسكر. (الاناضول)