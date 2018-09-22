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ناشطة أمريكية تهاجم مبعوث بلادها بشأن إيران: السعودية هي الخطر الحقيقي- (فيديو)

Sep 22, 2018

“القدس العربي”: هاجمت الناشطة الأمريكية ميدي بنجامين مبعوث الولايات المتحدة، الخاص بشأن إيران برايان هوك، معترضة على تصريحاته حول المفاوضات مع إيران.

وقالت بنجامين: في تسجيل مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “المجتمع الدولي يرغب بإبقاء الاتفاق النووي مع إيران.. حلفاؤنا ألمانيا بريطانيا فرنسا يريدون الإبقاء عليه”.

وأضافت: “لنتحدث عن السعودية، هل حلفاؤنا هم هكذا؟ إنهم الخطر الحقيقي على المجتمع الدولي”.

وأردفت: “أريد أن أسأل: هل تعتقد أن هذه العقوبات تضر النظام (في إيران)، أم إنها تضر الشعب الإيراني؟ إنهم يؤذون الشعب الإيراني… أنتم تتعاملون بالطريقة نفسها التي تعاملتم بها مع العراق، لا نريد حربا جديدة في الشرق الأوسط، انظروا كيف أصبحت العراق، كيف أصبحت ليبيا.. انظروا إلى معاناة السوريين”.

وأكملت احتجاجها وسط محاولات الأمن إخراجها وقالت: “كيف لكم أن تذكروا اليمن.. إن القنابل السعودية تقتل الناس في اليمن”.

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2 تعليقات

  1. لأ تقلقي ياسيدتى فالاثنين خطر على البشرية واحدة تصدر الملشيات الارهابية والثانية تصدر الإرهاب والحروب

  2. MEGALO CONGRATULATION FOR YOUR ORTHODOX STRUGGLING AGAINST RUSTIC POLICY ….YES FOR LEGAL EGALITARIANISM FOR ALL WITHOUT ANY SEGREGATION’S

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