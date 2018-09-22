روحاني: إيران “ستعزز قدراتها الدفاعية” الصاروخية وترامب سيندم على إلغائه الاتفاق النووي

طهران: صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن إيران ستعزز “يوما بعد يوم (…) قدراتها الدفاعية”، ملمحا إلى الصواريخ التي تقوم طهران بتطويرها وتثير قلق الغربيين.

وقال روحاني خلال عرض عسكري “لن نقلص ابداً قدراتنا الدفاعية (…) سنزيدها يوما بعد يوم”. وأضاف أن “غضبكم من صواريخنا يدل على أنها الأسلحة الأكثر فاعلية، بفضلكم أصبحنا نعرف قيمة صواريخنا”.

وأدلى روحاني بتصريحاته بمناسبة اليوم الوطني للقوات المسلحة الإيرانية والمصادف في ذكرى إعلان بغداد الحرب على طهران في 22 أيلول/ سبتمبر (1980-1988).

وفي الوقت نفسه، ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن “اعتداء” استهدف صباح السبت عرضا عسكريا في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من الضحايا.

وقارن روحاني في كلمته بين الوضع آنذاك والظروف الحالية، بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال روحاني إن ترامب مزق بشكل أحادي الإتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 لإطلاق “حرب نفسية” على إيران، على غرار ما قام به صدام حسين في 1975 عندما ألغى الاتفاق الذي يرسم قسما من الحدود بين العراق وإيران لشنّ حرب على الجمهورية الإسلامية.

وبعدما ذكر بفشل مخططات صدام حسين ضد إيران في ما يسميه الإيرانيون “حربا فرضت عليهم” أو بـ”الدفاع المقدس”، توقع روحاني أن “تواجه أمريكا نفس مصير صدام حسين”.

وقال إن “ترامب سيفشل في مواجهته مع إيران تماما مثلما فشل صدام حسين”. (أ ف ب)