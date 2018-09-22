مقتل صحافي مكسيكي بالرصاص أمام منزله

مكسيكو سيتي: ذكرت صحيفة “هيرالدو دي تشياباس” المكسيكية أن أحد صحافييها، قتل بالرصاص لدى مغادرته منزله، جنوبي البلاد.

وهاجم مسلحان الصحافي ماريو جوميز أمام المنزل الذي يقع ببلدة ياجلان بولاية “تشياباس” في جنوب المكسيك، بحسب ما ذكرته الصحيفة الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وجوميز هو الصحافي رقم 11 الذي يقتل في المكسيك خلال العام الجاري.

وتعد المكسيك إحدى أكبر دول العالم من حيث خطورة بالنسبة للصحافيين.

وتواجه البلاد موجة عنف شديدة لها صلة بعصابات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، وقد أودت بحياة 2900 شخصا العام الماضي.