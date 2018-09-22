الولايات المتحدة: 43 قتيلا حصيلة ضحايا عاصفة “فلورنس”

نورث كارولينا: بلغت حصيلة ضحايا العاصفة “فلورنس” التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرا، 43 وفاة حتى مساء الجمعة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن روي كوبر، حاكم ولاية نورث كارولينا، الجمعة، أن 32 شخصا لقوا مصرعهم في ولايته جراء العاصفة.

ولقي 11 شخصا آخرون مصرعهم في ولايتي ساوث كارولينا وفيرجينيا، حسب المصدر نفسه.

وكانت السلطات قد أجلت مئات الآلاف من الأشخاص في المناطق الأكثر تضررا من العاصفة في الولايات الثلاث خلال الأيام القلائل الماضية.

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن نحو 56 ألف منزل وبناية حتى الجمعة، حسب أسوشيتد برس.

وبدأ فلورنس في المحيط الأطلسي كإعصار من الدرجة الرابعة، وضرب اليابسة كإعصار من الدرجة الأولى، وانخفض لاحقا إلى مستوى عاصفة استوائية، لكنه رغم ذلك خلف أضرارا واسعة. (الأناضول)