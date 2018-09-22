ريهانا تعيّن رسميا سفيرة لباربادوس

نيويورك: عينت المغنية ريهانا رسميا سفيرة لبلدها باربادوس من قبل حكومة هذه الدولة الجزرية الصغيرة، التي كلفتها الترويج للسياحة والاستثمار والتعليم.

وأعلنت الحكومة في بيان عن تعيين روبن ريهانا فنتي، سفيرة مفوّضة وفوق العادة، من دون إيفادها إلى بلد آخر.

وقالت رئيسة الوزراء ميا أمور موتلي إن “ريهانا تحب بلدها حبا جما يتجلى في مبادراتها الخيرية لا سيما في مجالي الصحة والتعليم”.

وصرحت “السفيرة فنتي” في البيان الحكومي، “أنا فخورة جدا بحمل هذا اللقب في بلدي”.

عاشت ريهانا البالغة من العمر 30 عاما حتى سن السادسة عشرة في باربادوس، قبل أن تنطلق في مسيرتها الفنية.

وفي رصيدها 14 أغنية وصلت إلى صدارة المبيعات في الولايات المتحدة، أي أعلى مجموع من الأعمال على رأس التصنيفات الموسيقية الأمريكية بعد ماريا كاري و”بيتلز” وإلفيس بريسلي.

وقالت الفنانة “أنا متحمسة جدا للتعاون مع رئيسة الوزراء موتلي وطاقمها لإعادة تنظيم الأمور في باربادوس”، مشيرة إلى أنها “مستعدة لتولي هذه المسؤولية”. (أ ف ب)