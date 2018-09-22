شجار بالأيدي بين فتيات وشبان سعوديين – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر مجموعة شبان وفتيات سعوديات، يتعاركون بالأيدي، في محافظة محايل عسیر، جنوب غربي المملكة.

وأظهر الفيديو بعض المحاولات من الحاضرين لفض الشجار الذي لم تعرف أسبابه بعد، وسط مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبتهم بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشاهد.