كندا تستضيف أول اجتماع من نوعه لوزيرات خارجية عدد من دول العالم

مونتريال: بدأت وزيرات خارجية 18 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعا هو الأول من نوعه الجمعة في مونتريال في قمة تجمع أكثر من نصف السيدات اللواتي يتولين أرفع المناصب الدبلوماسية في العالم.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في افتتاح القمة التي تستمر يومين، إن النساء يلعبن “دورا رئيسيا في التوصل لحلول للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتنا”.

وسيركز الاجتماع على أربعة مواضيع هي النساء في السياسة وفي مراكز القيادة، وتعزيز الديموقراطية، وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة العنف المرتبط بالمرأة.

وقالت فريلاند “سأسعى دائما من أجل المساواة في التمثيل واحترام حقوق النساء والبنات”، لأنه “عندما نشارك جميعا في عملية اتخاذ القرار تصبح مجتمعاتنا أقوى واقتصاداتنا وطبقتنا المتوسطة أكثر ازدهارا ودولنا أكثر أمنا”.

وتترأس فريلاند الاجتماع مشاركة مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وفي الجلسة الافتتاحية عبرت السيدتان عن الأمل في أن يكون هذا الاجتماع بداية لتقليد للتعاون بين نساء وزيرات.

يجمع المؤتمر إضافة إلى فريلاند وموغيريني وزيرات خارجية 17 دولة اخرى هي: اندورا وبلغاريا وكوستاريكا وكرواتيا وجمهورية الدومينيكان وغانا وغواتيمالا وهندوراس وإندونيسيا وكينيا وناميبيا والنروج وبنما وجنوب إفريقيا ورواندا وسانتا لوسيا والسويد. (أ ف ب)