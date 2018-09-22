إيران تغلق منفذين حدوديين مع العراق بسبب هجوم الأهواز

بغداد: أفاد مصدر مطلع السبت، بأن الجانب الايراني إغلق منفذين حدوديين في العراق، بعد الهجوم الذي استهدف الاستعراض العسكري في الاهواز.

ونقل موقع (السومرية نيوز) العراقي الاخباري عن المصدر قوله إن “الجانب الإيراني أغلق منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين مع العراق بشكل مؤقت”.

وأضاف المصدر أن “حركة التجارة والمسافرين توقفت”، مشيرا إلى أن “ذلك جاء بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل الجانب الايراني بعد الهجوم الذي استهدف الاستعراض العسكري في الاهواز”.

ويذكر أن هجوما مسلحا استهدف استعراضا عسكريا في مدينة الاهواز بإيران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. (د ب أ)