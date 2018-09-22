وفد أمني مصري يصل غزة لبحث المصالحة مع حركة “حماس”

غزة: وصل وفد أمني مصري، السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر “بيت حانون” (إيريز)، شمالي القطاع، لبحث المصالحة الفلسطينية مع قيادة حركة “حماس”.

وقال المكتب الإعلامي لمعبر “بيت حانون” (تابع للسلطة الفلسطينية)، في بيان إن “الوفد الأمني المصري وصل إلى القطاع، ويضم مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والقنصل المصري لدى فلسطين عبد الله شحادة”.

ولم يذكر المكتب الإعلامي أي تفاصيل حول جدول أعمال الوفد أو مدة الزيارة.

من جانبه، قال مصدر أمني فلسطيني، إن الوفد توجه مباشرة فور وصوله إلى منزل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في مدينة غزة، لبحث ملف المصالحة.

وأوضح أن الوفد سيبلغ قيادة “حماس” بتفاصيل المباحثات التي أجرتها المخابرات المصرية مع وفد حركة “فتح” الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر أن زيارة الوفد المصري ستتواصل لعدة ساعات، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء الماضي، اختتم وفد من “فتح” برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، زيارة إلى القاهرة استمرت ثلاثة أيام، بحث خلالها مع المخابرات المصرية سبل إتمام المصالحة الفلسطينية.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، وقعت “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقا للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات. (الأناضول)