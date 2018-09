إليسا حزينة من جديد.. والسبب السرطان

“القدس العربي”: أعربت الفنانة إليسا عن حزنها بسبب تزايد عدد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، وفق بيانات أصدرها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.

وفي تغريدة للنجمة اللبنانية على صفحتها في موقع “تويتر” الجمعة، أشارت إلى وجود الآلاف داخل لبنان يكافحون السرطان، ونصحت متابعيها ومعجبيها بضرورة الكشف المبكر بهدف القضاء عليه. كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، لافتة إلى أن التلوث هو من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالمرض الفتاك.

​وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة “إلى كل اللي بيحبوني”، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الإسم، والذي عرض مشاهد من سقوطها في حفل دبي، في 3 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

Cancer has hit new records in Lebanon sadly. The minister of health is talking about thousands of patients. Fighting cancer is difficult yet so important. Check yourselves regularly and remember to protect the environment. Pollution is the first cause of cancers

— Elissa (@elissakh) September 21, 2018