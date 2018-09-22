بعد تبنيه من جماعة عربية..تنظيم “الدولة” يزعم الوقوف وراء الهجوم على العرض العسكري في إيران

لندن: قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش)، إن التنظيم المتشدد أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه مسلحون على عرض عسكري في جنوب غرب إيران السبت.

وذكرت الوكالة أن مقاتلين من الدولة الإسلامية نفذوا الهجوم في مدينة الأهواز. ولم يقدم التنظيم دليلا على ذلك.

وكانت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهي جماعة عربية مناهضة للحكومة الإيرانية، قد تبنت الهجوم، بينما قال المتحدث باسم فيالق الحرس الثوري الإيراني، إن المهاجمين الذين استهدفوا، عرضا عسكريا ينتمون إلى “مجموعة إرهابية تدعمها المملكة العربية السعودية”، بحسب وكالة الانباء الإيرانية (إرنا).

وكان تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) قد ادعى سابقا، تبنيه عمليات اعتداء مختلفة، ليتضح بعدها انها استغلال إعلامي فحسب.

متحدث عسكري إيراني: المهاجمون تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين وهم ليسوا من “داعش”

وكان متحدث عسكري إيراني قال إن المسلحين الذين هاجموا اليوم العرض العسكري تلقوا تدريبا على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلات بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “هؤلاء الإرهابيون… تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين… خليجيتين”.

وأضاف “إنهم ليسوا من داعش أو جماعات أخرى تحارب النظام الإسلامي (الإيراني)… لكنهم على صلة بأمريكا و(جهاز المخابرات الإسرائيلي) الموساد”. (وكالات)