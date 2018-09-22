فوربس: هل السعودية غير قادرة أم غير راغبة في وقف تدفق الأموال من البلاد؟

لندن ـ “القدس العربي”:

أكد الكاتب دومينيك دادلي في تقرير له بمجلة “فوربس” الأمريكية أن الحكومة السعودية لا تزال تفشل في اجتذاب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في اقتصادها، بينما تثبت أيضاً أنها غير قادرة (أو غير راغبة) على وقف تدفق الأموال التي تغادر البلاد ، وفقاً لأحدث البيانات والتحليلات.

و ذكر الكاتب أنه خلال الصيف، ظهر أن المملكة – التي تحتاج إلى استثمار أجنبي لتمويل أجندة الإصلاح الاقتصادي التي يروج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- عانت من انهيار صادم في الاستثمار الداخلي خلال العام الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نُشر في 7 يونيو/ حزيران الماضي، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار فقط في عام 2017 ، من 7.5 مليار دولار في العام السابق.

المملكة التي تحتاج إلى استثمار أجنبي لتمويل خطة بن سلمان عانت من انهيار صادم خلال العام الماضي

ومنذ ذلك الحين ، لم يكن هناك أي علامة على تحسن الأمور. ووفقًا لشركة الاستشارات Capital Economics التي تتخذ من لندن مقراً لها ، فإن تدفقات رأس المال من المملكة العربية السعودية قد استمرت على مستوى عالٍ هذا العام. وفي تقرير صدر في 20 سبتمبر /أيلول الحالي، قالت الشركة إن صافي التدفقات الخارجة من رأس المال كانت تبلغ حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ، مقارنة بأقل من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام 2016.

ويشير الخبير إلى أن هناك عدة أسباب قد تفسر هذا الاتجاه. وأحد هذه التفسيرات هو أن الحكومة السعودية تقوم بنقل الأموال إلى الخارج للقيام باستثمارات.

وهذا هو التفسير الذي قدمه مؤخراً أيمن بن محمد السياري ، نائب محافظ الاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي (سما) (وهو البنك المركزي في البلاد). وفي حديثه في مؤتمر صحفي عقد في 16 سبتمبر ، قال: “إن الكثير من التدفقات الرأسمالية أو جزء كبير على الأقل من هذا الرقم كان مجرد بعض المستثمرين المؤسسيين الآخرين ، شبه السيادين ، الذين اختاروا … استثمار المزيد دوليا من محلي “.

وأبرز المستثمرين السعوديين هو صندوق الاستثمار العام المملوك للدولة والذي يستخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لدفع برنامجه للإصلاح الاقتصادي “رؤية “2030.

وتشتمل المحفظة الاستثمارية على فوائد في العشرات من الشركات ، بدءاً من ArcelorMittal العملاقة الصناعية وحتى تطبيق Uber. وكانت أحدث صفقة رفيعة المستوى بقيمة مليار دولار أمريكي في شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية لمساعدة الشركة على الاستعداد لإطلاق أول مركبة لها ، وهي Lucid Air ، في عام 2020.

ومع ذلك، يقول الكاتب إن هناك اتجاهات أخرى من المرجح أن تكون مصدر قلق أكبر للسلطات في الرياض.

ويشير جايسون تافي ، الخبير الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” ، إلى أن “هناك المزيد من التباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية … لقد بذلت الحكومة جهودًا متضافرة في السنوات الأخيرة ، كجزء من إصلاحات “رؤية 2030” ، لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة لكن ، على الأقل حتى الآن ، فشلت هذه في أن تؤتي ثمارها.

ويذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفضت من معدل يبلغ حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2014-2016 إلى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السعوديين يتحركون أكثر من أموالهم في الخارج. فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الخارجة من القطاع المصرفي أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ، مقارنةً مع صافي تدفقات حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

ويشير تافي أنه “الدافع الرئيسي وراء هذا الزيادة الكبيرة هو زيادة عدد السعوديين المقيمين، الذين يحولون الودائع المصرفية إلى الخارج”.

الأثرياء يبحثون في الخارج عن ملاذ آمن لأصولهم بعد اعتقال ولي العهد أفراداً من العائلة المالكة وكبار رجال الأعمال والمسؤولين

و يذكر الكاتب أنه من الصعب معرفة أسباب هذه الحركة ، ولكن ليس من غير المعقول الاعتقاد بأن السعوديين الأثرياء يبحثون في الخارج عن ملاذ آمن لأصولهم ، بعد أن كان ولي العهد يعتقل مئات من أفراد العائلة المالكة وكبار رجال الأعمال و الوزراء في نوفمبر من العام الماضي، في ما وصف بأنه حملة لمكافحة الفساد.

ويرى الكاتب أن ليست كل الأخبارسيئة هذه الأيام، فقد استفاد الاقتصاد السعودي – وبالتالي التمويل المالي للحكومة – من ارتفاع أسعار النفط هذا العام.

ويتم تداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 70-80 دولارًا للبرميل منذ أبريل/ نيسان ، وهو مستوى لم يستمر منذ عام 2014.

وقد نتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن الخسائر المحتملة في إمدادات النفط الإيرانية من السوق الدولية نتيجةً عقوبات الولايات المتحدة على طهران.

ومع ذلك ، يتوقع بعض المراقبين أن يستقر السوق وأن تنخفض الأسعار خلال العام المقبل أو نحو ذلك. وإذا حدث ذلك ، فقد يجبر الحكومة السعودية على البدء في سحب المزيد من احتياطياتها من النقد الأجنبي ، كما قد يضغط على الريال السعودي وربطه بالدولار الأمريكي.

و يشير الكاتب إلى أن الخبير تافي يرى أنه إذا تعرض الريال بالفعل لضغوط ، فبإمكان الحكومة أن تطلب من الصندوق تغيير أسلوبه وإبطاء محركه الاستثماري الدولي. ومع ذلك ، فإن الرياض لديها سيطرة أقل بكثير على ما يقرره المواطنون السعوديون والشركات الدولية للقيام بأموالهم الخاصة.

ويقول توفي: “نشك في أن الحكومة ستجبر الصندوق على إبطاء استثماراته الأجنبية..سيكون مصدر قلق أكبر هو إذا ما تسبب انخفاض أسعار النفط في ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الخارج”.