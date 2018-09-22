أردوغان يطلق حملة العودة إلى الوطن للعلماء الأتراك المغتربين

إسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق حملة العودة إلى الوطن الموجهة للعلماء الأتراك الموجودين خارج البلاد، فضلا عن إعداد برنامج دولي لكبار الباحثين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، السبت، خلال زيارته مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلق الخميس، على أرض مطار إسطنبول الثالث، ويختتم فعالياته الأحد.

ودعا أردوغان جميع العلماء الأتراك المغتربين في كافة بقاع الأرض، إلى المشاركة في حملة العلم والتكنولوجيا التي أطلقتها تركيا.

وقال إن بإمكان بلاده إنجاح حملة التكنولوجيا الوطنية، من خلال التحول إلى مجتمع منتج للتقنيات.

“لا يمكننا أن نضمن حريتنا في أي مجال إذا بقينا فقط في موقع المستخدم للتكنولوجيا”

وأضاف الرئيس التركي: “لا يمكننا أن نضمن حريتنا في أي مجال إذا بقينا فقط في موقع المستخدم للتكنولوجيا”.

وأشار أن تركيا أضحت دولة تصنع بإمكاناتها الخاصة 65 بالمائة من احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب عن أمله في أن تساهم حملة التكنولوجيا الوطنية ومهرجان “تكنوفيست” في تشكيل قفزة في مجال التكنولوجيا بتركيا، وتشجيع الشباب على وضع أهداف كبيرة في هذا الإطار.

وقبيل كلمته، تجوّل أردوغان في الأجنحة المقامة ضمن المهرجان المقام بالمطار الجديد في إسطنبول، برفقة مسؤولين كبار.

ويعد “تكنوفيست إسطنبول”، أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا، ويتولى تنظيمه بلدية إسطنبول الكبرى، وفريق التكنولوجيا التركي (وقف تي 3)، فيما يحظى برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

ومن بين الشركات التي ساهمت في تنظيم المهرجان أيضا، “روكتسان” المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و”أسلسان” للصناعات الدفاعية، و”إسطنبول” لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و”توساش” للصناعات الجوية والفضائية التركية، و”بايكار”، و”توركسات”، والمؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك)، وشركة “BMC” و”GA”.

ويشارك في المهرجان 750 فريق من المطورين وخبراء التكنولوجيا، وشركات الصناعات الفضائية، وخبراء الطيران، ومكتشفي الفضاء، إلى جانب أكثر من ألفي متسابق من كافة أنحاء العالم. (الأناضول)