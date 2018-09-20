جيريمي هانت يتهم توسك بـ”إهانة الشعب البريطاني” – (صورة)

لندن: اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت، رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بـ”إهانة الشعب البريطاني” ورئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر صورة نشرها على “انستغرام”.

ويأتي موقف الوزير البريطاني غداة قمة سالزبورغ في النمسا، والتي رفض خلالها القادة الاوروبيون عرض لندن حول مستقبل العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وصرح هانت لـ”بي بي سي” “علينا تبني اللهجة الملائمة. إن إهانة رئيسة الوزراء وإهانة الشعب البريطاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوصول الى الشتائم (…) لن نتمكن من معالجة هذا الوضع الصعب بهذه الطريقة”.

وسألته الصحافية مارثا كيرني “هل تشير الى الصورة التي نشرها رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على انستغرام؟”، فأجاب الوزير “نعم”.

والصورة المذكورة التي نشرت الخميس على حساب توسك على انستغرام تظهره يقدم مجموعة من الحلويات الى تيريزا ماي خلال قمة سالزبورغ، وجاء في التعليق عليها “قطعة حلوى ربما؟ انا آسف ليس لدي كرز. بريكست”.

ووصفت بي بي سي التعليق بأنه “استفزازي” فيما اعتبرته صحيفة ذي دايلي اكسبرس “لاذعا”، وكتبت صحيفة ذي انديبندنت ان دونالد توسك “يحرك السكين في الجرح” بعد قمة سالزبورغ التي تعرضت فيها ماي “للإهانة” وفق الصحافة البريطانية.

واعتبر التعليق إشارة الى مآخذ بروكسل على لندن واتهامها إياها باستخدام مفاوضات بريكست، لتختار ما يلائمها فقط من الحريات الأربع التي تسود السوق الموحدة، وخصوصا حرية انتقال السلع والخدمات او رؤوس الأموال.

وعلق هانت “لا تنظروا إلى الكياسة البريطانية بوصفها ضعفا. إذا وضعتمونا في وضع صعب فإننا سنصر على مواقفنا”.

وطالب بأن تجري المفاوضات ضمن أجواء من “الإحترام المتبادل”، مضيفا “نحتاج إلى رؤية مقاربة مختلفة من جانب الاتحاد الأوروبي”.

وردا على سؤال عن رؤيته للنتيجة النهائية للمفاوضات واحتمال ان توقع لندن وبروكسل اتفاقا للتبادل الحر يماثل الاتفاق الذي تم بلوغه مع كندا، اكتفى هانت بالرد “لا استبعد شيئا”.

وذكرت صحيفة ذي تلغراف ان العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير الداخلية ساجد جاويد، قد يدفعون نحو حل في هذا الاتجاه خلال اجتماعهم مع تيريزا ماي الاثنين.(أ ف ب)