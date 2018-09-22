رئيس وزراء الجزائر: اتفاقية السلام بمالي تتقدم بشكل جيد ونواصل دعمها

الجزائر: أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت، أن عملية تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة بدولة مالي “تتقدم بشكل جيد”، مؤكدا استمرار بلاده في دعمها. جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها أويحيى، اليوم، على هامش زيارته إلى دولة مالي، ونقلتها وكالة الأبناء الجزائرية الرسمية.

وأضاف: “عندما نلتقي كجزائريين وماليين لدينا على الأقل مسألتين هامتين للمناقشة: تلك المتعلقة بتطورات اتفاقية السلام في شمال مالي التي تشكل موضوعا مهما جدا بالنسبة لنا والتي تتقدم بشكل جيد، إلى جانب التعاون الثنائي”.

ولفت أويحيي إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “حريص على الحفاظ على وحدة و سلامة وسيادة مالي”.

وتابع: “كنت سعيدا جدا بالحصول على معلومات حول عملية تنفيذ اتفاقية السلام التي تتقدم بشكل جيد والتي نواصل دعمها”.

وأوائل 2012، وقعت منطقة شمالي مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة على صلة بتنظيم “القاعدة”، وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في يناير/كانون الثاني 2013 إلى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.

ومنتصف 2015 وبعد مفاوضات لأشهر بالجزائر وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع المتمردين الانفصاليين في شمالي البلاد من أجل تحسين الوضع الأمني في الشمال.

وبموجب الاتفاق، كلفت الجزائر برئاسة لجنة تضم شركاء دوليين، بينهم فرنسا، لمتابعة تنفيذ نصوصه.

إلا أن تنظيمات مسلحة واصلت عملياتها ضد القوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة “مينوسما” والجيش المالي، وزادت حدة الهجمات في عامي 2016 و2017 بعد تحالف 4 جماعات تحت مسمى “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

والجمعة، وصل أويحيى إلى باماكو ممثلا عن الرئيس بوتفليقة، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا المقررة اليوم السبت. (الأناضول)