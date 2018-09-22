صلاح يعود للتسجيل ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون وتصدر “البريمرليغ”

لندن: استعاد النجم المصري محمد صلاح حاسة التهديف مرة أخرى بعدما سجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه، ليفربول، على ضيفه ساوثهامبتون 3 / صفر اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف أحرزه ويسلي هوديت، لاعب ساوثهامبتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 21 ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وكان صلاح غاب عن التهديف في آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول في كافة البطولات وأحرز هدفه الثالث في بطولة الدوري هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.(د ب أ)