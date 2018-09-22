قتيلان جراء استهداف سيارتين بمواد متفجرة وسط مقديشو

مقديشو: قتل شخصان وأصيب آخران بجروح، مساء السبت، جراء استهداف سيارتين بمواد متفجرة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصدر آمني.

وقال ضابط في شرطة مقديشو إن التفجيرين نتجا عن مواد متفجرة ألصقت بسيارتين انفجرتا في شارع دبكا وسط العاصمة.

وأوضح أن السيارة الأولى انفجرت في تقاطع دبكا بالقرب من مبنى “علو” التجاري بينما انفجرت الأخرى بالقرب من فندق مكة المكرمة.

ولفت أن التفجيرين تسببا في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، دون توضيح مدى خطورة إصابتهما، أو ذكر هوية الضحايا.

بدوره، قال عبدالقادر يوسف، أحد المسعفين، إنهم تمكنوا من نقل شخصين كانا يستقلان السيارة التي انفجرت في تقاطع دبكا، إلا أنهما توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى بسبب الحريق الهائل الناجم عن الانفجار.

وتشير مصادر محلية إلى أن إحدى السيارتين كان يملكها موظف حكومي.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة “الشباب”، التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

(الأناضول)