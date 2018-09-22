مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون

سقط فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، في فخ التعادل مع ضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 9 نقاط في المركز العاشر، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 18 نقطة.

أنهى مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه البرازيلي فريديريكو رودريغيز سانتوس في الدقيقة 18.

وبحث لاعبو وولفرهامبتون عن إدراك التعادل، وتحقق الهدف المنشود في الدقيقة 53 عبر البرتغالي جواو موتينهو.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في إحراز هدف الفوز والثلاث نقاط، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز بيرنلي على بورنموث برباعية نظيفة, وليستر سيتي على هيديرسفيلد تاون بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد سلبيًا. (الأناضول)