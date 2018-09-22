كاتب فرنسي يشعل الجدل لاعتباره بعض الأسماء “إهانة لفرنسا”- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر

بينما أكد المركز الوطني البريطاني للإحصاء أن إسم “محمد” حلّ ضمن قائمة أكثر عشرة أسماء شيوعًا بين المواليد الذكور في بريطانيا لعام 2017، يشتعل الجدل في فرنسا، على خلفية تصريحات عنصرية وجهها الكاتب و الصحافي الفرنسي، أريك زمُّور، الذي لا يخفي عداءه للإسلام و الأجانب، لمذيعة التلفزيون وسيدة الأعمال الشابة الفرنسية-السنغالية، حبصتو سي، قائلا إن إسمها “إهانة لفرنسا”.

ففي الحلقة الماضية من البرنامج التلفزيوني “Les Terriens du samedi’’ الذي يقدمه المذيع التلفزيوني الشهير تيري آرديسون، كل يوم سبت على “Canal+”، اعتبر أريك زمور أن إسماً من قَبيل حبصتو سي يعتبر “إهانة لفرنسا ولا يمت بصلة للهوية الفرنسية”، مضيفا أن فرنسا أرض لها تاريخ وماض وأن الأسماء تعكس تاريخ هذا البلد.

تصريحات زمّور، أغضبت الشابة التي لم يشف غليلها شطب مقدم البرنامج لهذا المقطع، بل أثارت الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي معبرة عن صدمتها، وأعادت نشر المقطع . كما أطلقت عريضة على الإنترنت لمنع ظهور كل الذين يحثّون على الكراهية على شاسات التلفزيون.

أثارت هذه الواقعة ردود فعل كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة، باعتبارها عنصرية. وأيضا بين أوساط المثقفين الفرنسيين، بمن فيهم الكاتب المعروف يان مواكس، الذي ذكر أولا أن أريك ليس إسما فرنسيا، معتبرا في الوقت ذاته أن “التاريخ لا يتوقف عند الحقبة التي كان فيها أصحاب البشرة البيضاء فقط في الشوراع الفرنسية، وأنه لم يمت مع الجنرال ديغول في عام 1970، كما يعتقد أريك زمور”.

بدوره، وصف الكاتب الفرنسي- المغربي الشهير طاهر بن جلون تصريحات أريك زموز بـ”الغبية والعدائية”، موّضحا أن “الفرنسيين- خلافا لأريك زمُّور- لا يكترثون للأسماء، بمقدر ما يهمهم أن يكون سلوك المواطن سلوكا جمهوريا يحترم قيم وتقاليد هذا البلد ويحبه و يدافع عنه ولديه مواهب ويضعها في خدمة عامة الناس. فأريك زمور وحده هو من يزرع هذه الهواجس”. وقد أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 70 في المئة من الفرنسيين لا يشاطرون زمور رأيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها زمّور الفرنسيين الذين يحملون أسماء غير مسيحية وغير فرنسية، إذ سبق له أن صرّح في عام 2016 أن “الفرنسيين الذين يعطون أبناءهم أسماء غير مسيحية، ينفصلون بشكل من الأشكال عن فرنسا، وأن أولئك الذين يحملون أسماء غير موجودة في التقويم المسيحي هم “أقل فرنسية” من غيرهم ممن يحملون أسماء في هذا التقويم. وطالب بإعادة العمل بقانون يحدد أسماء المواليد المسموح بها في فرنسا، الذي ألغي عام 1993 بعد مئتي عام من العمل به.

وفي هذا السياق، انتقد زمّور، خلال لقائي تلفزيوني، وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، لإطلاقها على ابنتها إسم “زهرة”، معتبرا أن ذلك يجعل الطفلة “أقل فرنسية” من الآخرين، كون إسمها لا يأتي من قائمة الأسماء الفرنسية المسيحية الرسمية. وقد ردت عليه الوزيرة السابقة ذات الأصول المغربية (أب مغربي وأم جزائرية)، أنه “يعاني من حالة مرضية وأنها تنصحه بمعالجة نفسه”.

علاوةً على ذلك، لا يكف أريك زمّور الذي يعمل حاليا في صحيفة لوفيغارو، عن مهاجمة الإسلام و المسلمين كلما أتيحت له فرصة الظهور في المقابلات التلفزيونية أو وراء ميكرفون إحدى الاذاعات، أو إجراء مقابلة مكتوبة معه، فمثلاً، اعتبر في حوار مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية عام 2014، أن “القرآن هو القانون المدني للمسلمين في فرنسا، ولذلك عليهم أن يعيشوا مع بعضهم البعض في أحياء الضواحي التي أَجبروا الفرنسيين على مغادرتها”. وبعد موجة تنديدات من قبل منظّمات مناهضة للعنصرية، أدانت محكمة فرنسية هذا الأخير في عام 2015 بالتحريض على كراهية المسلمين، مع دفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف يورو. كما تم إبعاده من قناة (itele) سابقا والتي تحولت إلى (C-news) بعد أن ندد عاملون بها بتصريحاته المعادية للإسلام.

وفي كتابه “الانتحار الفرنسي” المثير للجدل و الذي أصدره عام 2014 وحقق مبيعات كبيرة، اعتبر أريك زمور أن “الفرنسيين فقدوا الثقة بمستقبل بلادهم وأن الطبقة السياسية فرطت بالقيم الفرنسية”، مضيفا أن “وضع فرنسا الراهن، حيث أصبح هناك شعب داخل شعب، يتجه بها نحو الفوضى والحرب الأهلية، معتبرا أن ملايين المسلميين الذين يعيشون في فرنسا لا يريدون العيش على الطريقة الفرنسية”.