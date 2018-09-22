المقادير: 10 قطع صدور دجاج (مقطعة لقطع صغيرة)

6 فصوص ثوم (مفروم)

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون (والأفضل أبيض)

ملعقة كبيرة جارام ماسالا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة حبهان (مطحون)

بصلة (مفرومة ناعما)

كوب حليب جوز الهند

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة نشا

كوب زبادي

ملعقة كبيرة جنزبيل (مبشور)

نصف ملعقة صغيرة شطة

نصف ملعقة صغيرة قرنفل (مطحون)

نصف كوب لوز (مقطع شرائح ومحمص)

ربع كوب ماء (بارد)

طريقة التحضير

ننقع قطع الدجاج في الزبادي ونضيف عليه نصف كمية البهارات ما عدا الملح والفلفل ونقلبه ونتركه في التتبيلة ساعتين على الأقل في الثلاجة.

في قدر صغير على النار نضيف 3 ملاعق كبار زيت وباقي البهارات ما عدا الملح والفلفل ونقلبها جيدا.

نضيف الثوم والبصل والجنزبيل المبشور ونقلبها في الزيت لمدة دقيقتين.

نضع الدجاج المنقوع بالزبادي ونقلب حتى يستوي.

نذيب النشا في ربع كوب ماء بارد ونضيفه على الدجاج ثم نزيد عليه حليب جوز الهند وملعقة صلصة طماطم واللوز المحمص والملح والفلفل ونقلب الخليط ونتركه يغلي لمدة دقيقتين.

نزين دجاج الكورما بالكزبرة الخضراء وقرون الفلفل الحمراء ويكون جاهزا للتقديم.