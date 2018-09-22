﻿حصيلة الاعصار ترتفع في الفيليبين

واصل عمال الانقاذ أمس عمليات البحث عن ناجين في موقع شهد انزلاقات أرضية في وسط الفيليبين أسفرت عن 29 قتيلا على الأقل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار سفح تلة شديدة الانحدار في قرية تينا-ان في جزيرة سيبو بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

ونجم الانهيار على ما يبدو عن الأمطار الموسمية الكثيفة جدا، لكن السلطات تجري أيضا تحقيقا حول الدور المحتمل لمقلع مجاور.

وتتعرض الفيليبين سنويأ لحوالي عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من تفاقم الفقر.