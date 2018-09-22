حصيلة الاعصار ترتفع في الفيليبين
Sep 22, 2018
واصل عمال الانقاذ أمس عمليات البحث عن ناجين في موقع شهد انزلاقات أرضية في وسط الفيليبين أسفرت عن 29 قتيلا على الأقل، حسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.
ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار سفح تلة شديدة الانحدار في قرية تينا-ان في جزيرة سيبو بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
ونجم الانهيار على ما يبدو عن الأمطار الموسمية الكثيفة جدا، لكن السلطات تجري أيضا تحقيقا حول الدور المحتمل لمقلع مجاور.
وتتعرض الفيليبين سنويأ لحوالي عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من تفاقم الفقر.
حصيلة الاعصار ترتفع في الفيليبين