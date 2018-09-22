﻿تويتر تحذر مستخدميها: رسائل البعض للشركات تم تسريبها لطرف ثالث

لندن ـ «القدس العربي»: حذرت شبكة التواصل الاجتماعية «تويتر» بعض مستخدميها من أن رسائلهم الخاصة خلال الـ 16 شهرا الماضية من الممكن أن تكون تسربت إلى أطراف ثالثة.

ويجري الحديث عن اختراق في برنامج»bug» منذ أيار/مايو 2017، والذي تم إصلاحه في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، ويتضمن تسريب رسائل مباشرة بين المستخدمين والشركات التي تقدم خدمات العملاء عبر «تويتر». وتم إعلام المستخدمين المتأثرين عبر رسالة ظهرت أمس عند فتح التطبيق أو تسجيل الدخول إلى موقع تويتر على الويب.

وقال تويتر «استمرت القضية منذ أيار/مايو 2017». وقالت الشركة إنها قامت بحل المشكلة فور اكتشافها في 10 أيلول/سبتمبر.

ولم تذكر على وجه التحديد عدد المستخدمين الذين أبلغتهم بالرسالة، لكنها قالت في بيان إنها بلغت أقل من 1 في المئة من إجمالي مستخدميها. ويبلغ عدد المشتركين الفعليين في الشبكة 335 مليون مستخدم، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الشركة، والتي نشرت في تموز/يوليو الماضي.

وقال تويتر لم تكن كل الرسائل المباشرة، التي من المفترض أن تكون خاصة، على خلاف التغريدات العادية، معرضة للخطر، فقط الرسائل بين المستخدمين والشركات، مثل شركة الطيران. وقالت الشركة «لم نعثر على حالة أرسلت فيها بيانات إلى الطرف غير الصحيح».

وأضاف الموقع «لكننا لا نستطيع أن نؤكد بشكل قاطع أنه لم يحدث، لذلك نحن نخبر الناس الذين قد يكونوا قد تأثروا بهذا الخلل».

وختم «تويتر» رسالته بالقول «إذا كنت محتملًا، فسنتصل بك اليوم (أمس السبت). نحن نأسف لحدوث ذلك.»