﻿مهرجان «تكنوفيست إسطنبول» لعشاق تكنولوجيا الطيران والفضاء

لندن ـ «القدس العربي»: واصل مهرجان «تكنوفيست إسطنبول» فعالياته لليوم الثالث على التوالي أمس على أرضية مطار إسطنبول الثالث، وسط إقبال كبير من قبل الزوار.

و»تكنوفيست إسطنبول» أول مهرجان لتكنولوجيا الطيران والفضاء في تركيا وهو واحد من أضخم وأشمل المهرجانات التكنولوجية في العالم.

وتولت بلدية إسطنبول الكبرى، وفريق التكنولوجيا التركي «وقف تي 3» تنظيمه. وشارك في المهرجان 750 فريقًا من المطورين وخبراء التكنولوجيا، وشركات الصناعات الفضائية، وخبراء الطيران، ومكتشفي الفضاء، إلى جانب أكثر من ألفي متسابق من كافة أنحاء العالم. ومن بين الشركات المساهمة «روكتسان» المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف، و»أسلسان» للصناعات الدفاعية، و»إسطنبول» لتقنية المعلومات وتقنيات المدن الذكية، و»توساش» للصناعات الجوية والفضائية التركية، و»بايكار»، و»توركسات»، والمؤسسة التركية للبحوث العلمية والتكنولوجية «توبيتاك». وإلى جانب الخبراء والشركات، شارك في المهرجان عشاق ومخترعو التكنولوجيا الصغار من كافة الفئات العمرية بالمراحل الإعدادية والثانوية إلى جانب طلبة الجامعات.

ويوفر المهرجان منصة ضخمة لالتقاء مطوري التكنولوجيا حول العالم بالمستثمرين ليفتح الآفاق لشراكات واتفاقيات بين المطورين والممولين.

وعرضت شركة «توساش» للصناعات الجوية والفضائية التركية مرآب طائراتها على الزوار عبر مناظير افتراضية. حيث استطاع الزوار عبر تقنية المناظير الافتراضية تفحص طائرات العنقاء المسيرة، والمقاتلة المحلية (قيد التصميم)، ومروحيات «تي 625» والقمر الصناعي غوكتورك- 2، وطائرات التدريب، والطائر الحر «Hürjet»، ومروحيات أتاك.

وتتيح تكنولوجيا المناظير الافتراضية للزوار، إمكانية التجول داخل المرآب، ورؤية منتجات الشركة من مسافة قريبة ومقاييسها الحقيقية.

وقال مرت أوغوزاتا، مدير شركة «GFDS» للحلول التقنية والتصاميم العالمية، التي صممت المناظير الافتراضية، إن شركته وجدت فرصة للعمل في تركيا، من خلال الرؤية المستقبلية لشركة توساش.

وأوضح أن المنظار يتم استخدامه لأول مرة في تركيا، مشيراً إلى أن المنظار يتيح للزوار إمكانية مشاهدة المنتجات بمقاييسها الحقيقية.

وعرضت شركة أسيلسان للصناعات العسكرية الإلكترونية، جهازها اللاسكي «3700». وقال رئيس مجلس إدارة والمدير العام للشركة التركية، خلوق غوغون، في كلمته إن العالم دخل في سباق تكنولوجي.

وأكد أن تركيا لديها القدرة والبنية التحتية اللازمة لخوض غمار السباق التكنولوجي في العالم.

وقال: «وأكبر دليل على ذلك هي شركة أسيلسان التي تعد واحدة من بين الشركات التركية التي تنمو وتتطور من نفسها يوما بعد يوم».

وأشار إلى أن اللاسكي 3700، يوفر خدمات الاتصال لقوات الأمن والدرك وخفر السواحل والاستخبارات والقوات الخاصة والطواقم الطبية والإطفاء والبلدية.

وأوضح غورفون أن اللاسكي لديه تطبيقات حديثة تواكب متطلبات الحاضر، ويتمتع بوزنه الخفيف وحجمه الصغير، وسهولة الاستخدام والمتانة وجودة الصوت، وقاد على حماية نفسه من الاختراق والاستماع لموجته.

وأمس استعرض فريق طيران «النجوم التركية»، مهاراته في التحليق الخطير إلى جانب طائرة «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية التركية، ضمن فعاليات المهرجان.

وأجرت 7 طائرات من فريق طيران «النجوم التركية» تحليقًا خطيرًا بجانب طائرة الركابة «بوينغ 777»، على علو منخفض، فوق منطقة المهرجان، ما أبهر الزوار.

وزادت حماسة الزوار مع انبعاث الغازات الملونة من طائرات النجوم التركية، عند الاقتراب من مجال تنظيم المهرجان. وجرت فعاليات المهرجان على أرض مطار إسطنبول الثالث، خلال الفترة بين 20 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.