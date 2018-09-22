﻿«فيسبوك» تطلق في كولومبيا خدمتها الجديدة للتعارف

باتت كولومبيا أوّل بلد تطرح فيه خدمة «»دايتينغ» التابعة لـ «فيسبوك» والتي تتيح لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي التعارف على أشخاص لديهم الاهتمامات عينها، حسب ما أعلنت المجموعة الأمريكية.

واختارت «فيسبوك» كولومبيا لتجربة «دايتينغ» نظرا للإقبال الكثيف على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف في البلد. وباتت الخدمة الجديدة متاحة في كولومبيا منذ الخميس عبر تطبيق للأجهزة المحمولة.

وكولومبيا هي رابع بلد في أمريكا اللاتينية يضمّ أكبر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد البرازيل والمكسيك والأرجنتين.

وقال نايثن شارب، القيّم على مشروع «فيسبوك دايتينغ» في رسالة صوتية نقلت إلى وسائل الإعلام «كنّا نبحث خلال تطوير فيسبوك دايتينغ، عن بلد عهد سكانه تبادل الرسائل النصية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي واللجوء إلى خدمات التعارف».

وأردف «خلصنا إلى أن كولومبيا تستوفي هذه المعايير الثلاثة على أفضل وجه».

وخلافا لخدمة «تيندر» الأكثر رواجا بين تطبيقات التعارف على الإنترنت، ترسل «دايتينغ» لمشتركيها اقتراحات قائمة على اهتماماتهم وتفاعلاتهم على الشبكة.

وحسب المجموعة الأمريكية، يستعمل 21 مليون شخص «فيسبوك» بوتيرة يومية في كولومبيا حيث يبلغ إجمالي السكان 50 مليونا.

ويقوم التطبيق الجديد على خدمة «دردشة» أساسية وهو لا يتيح لمجهولين إرسال صورهم، كما إنه لا يربط بين أصدقاء أو أفراد العائلة الواحدة.

وأكدّت «فيسبوك» التي كانت في أيار/مايو محور فضيحة مرتبطة بشركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية التي استغلّت بيانات ملايين المشتركين، ضمان سرّية تامة لمعطيات مستخدمي «دايتينغ».

(أ ف ب)