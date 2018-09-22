﻿بعد اعترافه بارتكاب العديد من الأخطاء: أمين يونس يحلم ببداية جديدة مع نابولي!

روما ـ «القدس العربي»: بعد أشهر من الصمت، اعترف الجناح الأيمن الألماني أمين يونس بارتكابه الكثير من الأخطاء الشخصية بشأن قصص انتقاله وإيقافه من قبل ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندي.

وصرح يونس، الذي يلعب الآن في صفوف نابولي الإيطالي: «أتحمل مسؤولية تلك التصرفات. ارتكبت العديد من الأخطاء، ووثقت بأشخاص خاطئين. كنت ساذجا». وتراجع يونس عن الانضمام لنابولي في كانون الثاني/يناير الماضي في آخر لحظة، رغم اجتيازه الفحوصات الطبية الروتينية، ثم بدا قريبا من الانتقال لفولفسبورغ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح أيضا، قبل أن يصل في النهاية إلى نابولي. وتم اتهام يونس بخرق العقود، لكنه شدد على عدم توقيعه مطلقا لنابولي في الشتاء أو فولفسبورغ في الصيف، كما نفى الادعاءات التي أفادت بعدم رغبته في الذهاب إلى نابولي بسبب عدم حبه للمدينة الإيطالية. في غضون ذلك، رفض يونس (25 عاما) اللعب كبديل في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال إحدى المباريات مع أياكس في آذار/مارس الماضي، ليقرر النادي الهولندي إيقافه حتى نهاية الموسم الماضي. وقال يونس: «كنت مخطئا، تجاه زملائي في الفريق والمسؤولين بالنادي، ينبغي على أي لاعب عدم ارتكاب مثل هذا التصرف، يجب أن تكون دائما مهنيا من دون النظر عما إذا كنت ستستمر لمدة دقيقة أو 30 ثانية»، ووصف إقدامه على هذا التصرف بقوله «إنه خطأي الأكبر».

وبزغت موهبة يونس عندما كان لاعبا صغيرا في فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ وكايزر سلاوترن الألمانيين، قبل أن ينتقل لأياكس عام 2015. ولعب يونس في جميع منتخبات الشباب، قبل أن يشارك للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا الأول العام الماضي، حيث خاض خمس مباريات دولية، وساهم في فوز منتخب الماكينات بكأس القارات في روسيا العام الماضي، بعدما لعب مباراتين في البطولة. واستبعد يونس من قائمة المنتخب الألماني التي شاركت في كأس العالم بروسيا هذا العام، لكنه أعرب عن أمله في العودة قائلا: «كان حلما وشرفا لي أن أكون جزءا من الفريق. وسأبذل قصارى جهدي لأكون هناك مجددا في يوم من الأيام». وأشار يونس إلى أن لديه الآن وكيلا جديدا، حيث أعرب عن امتنانه إليه بعدما لعب دورا مهما في انتقاله لنابولي، مقدما الشكر إلى المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي للفريق الإيطالي. وتحدث يونس عن أنشيلوتي قائلا: «إنه لم يصدق كل القصص لحسن الحظ، لم يكن ليختارني في الفريق إذا كان يعتقد أنني سأكون مثيرا للمشاكل». وتابع اللاعب الذي لم يخض أي مباراة منذ فترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في وتر العرقوب (آخيليس) ولم يشارك في تدريبات نابولي إلا مؤخرا، حديثه قائلا: «لدي شعور بأنني وصلت للمكان الصحيح بعد كل تلك التجارب والمحن». وتعهد يونس بأنه سيبذل أقصى الجهد كي لا يتسبب في المزيد من المشاكل مستقبلا. وختم اللاعب الألماني حديثه قائلا: «لا أستطيع التحكم في كل شيء، لكنني جزء منه. سأفعل كل شيء حتى لا تتكرر تلك المأساة مرة أخرى».