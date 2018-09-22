﻿إدلب: احتواء التأزم أم تأجيل الانفجار؟

نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول محافظة إدلب السورية، يتيح إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين المعارضة والنظام السوري، يتم أيضاً إخلاؤها من المسلحين عموماً وعناصر «هيئة تحرير الشام» بصفة خاصة. وبذلك تمّ تجنيب قرابة ثلاثة ملايين نسمة من السكان المدنيين أهوال عملية عسكرية كان النظام السوري وحلفاؤه يعدون لها، ولكنّ النار بقيت مشتعلة تحت الرماد وتنذر بانهيار الاتفاق في أي وقت.

(ملف الحدث، ص 6 ـ 13)

