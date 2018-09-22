﻿استطلاع: شباب ألمانيا أكثر تفاؤلا من كبار السن في نظرتهم للمستقبل

كشف استطلاع للرأي أن الشباب في ألمانيا أكثر تفاؤلا من كبار السن في نظرتهم للمستقبل.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس السبت، أنه بينما تبلغ نسبة من يتوقعون حياة أفضل خلال العشرين عاما المقبلة 14 في المئة فقط بين من هم فوق 32 عاما، تصل النسبة إلى 21 في المئة بين من تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن نظرة الألمان للمستقبل تميل إلى التشاؤم بوجه عام، حيث يتوقع ثلث الذين شملهم الاستطلاع أن تصبح الحياة أسوأ من اليوم بحلول عام 2038.

وأشار الاستطلاع إلى أن المجتمع الذي يتغير على نحو سريع يمثل تحديا أكبر للشباب من كبار السن، حيث أعرب 42 في المئة من الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما عن أمنيتهم في أن يتأقلموا على نحو أفضل مع السرعة التي يتغير بها العالم، بينما أعرب عن ذلك 28 في المئة فقط من الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و52 عاما.

كما تطرق الاستطلاع إلى موقف الألمان من «الاقتصاد التشاركي»، مثل الاستخدام المشترك للسيارات. وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي الألمان لا يتخيلون مشاركة سيارة مع آخرين.

وأشار الاستطلاع إلى أن 46 في المئة من الجيل الذي لم يُسمح له بعد بالقيادة (من 11 حتى 17 عاما) بإمكانه أن يقبل مشاركة السيارات، إذا أقلتهم السيارة التي يرغبون فيها من أمام منزلهم.

وأجرى الاستطلاع معهد «كانتار تي إن إس» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من موقع «كيو في سي» الإلكتروني للتسوق.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في نيسان/أبريل الماضي، 1109 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 11 و52 عاما.

(د ب أ)