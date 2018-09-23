علاء مبارك ردا على أنباء عن صفقة بين جمال والإخوان: “هرتلة” – (تغريدة)

لندن – “القدس العربي”: نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، السبت، الأنباء التي ترددت حول وجود صفقة بين شقيقه جمال وجماعة الإخوان، حول انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال علاء، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “يخرج علينا بتخاريف؛ مرة بأنه يخشى من وجود صفقة بين الإخوان وجمال، ومن قبل قال (وما يُدرينا لعل هناك من يهندس صفقة لعام 2022؛ الحكومة والبرلمان للإخوان والرئاسة لجمال). هرتلة تدل على سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث، وعلى شخصية ضعيفة قابلة للتحول في أقل من الفيمتوثانية. شفاه الله”.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قبلت تظلم علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة” بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، الخميس الماضي.