مدريد يتفوق بصعوبة على إسبانيول وأتلتيكو يحسم الديربي الصغير مع خيتافي

مدريد: سجل ماركو أسينسيو ليمنح ريال مدريد الفوز 1-0 على اسبانيول العنيد، السبت، ليدفع بالفائز نحو قمة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم مؤقتاً.

وقدم توماس ليمار أداء رائعاً ليسجل أول اهدافه مع اتليتيكو مدريد في الانتصار 2-0 على خيتافي ليتقدم نحو المركز الخامس.

وتعرضت تشكيلة المدرب جولين لوبتيغي لاختبارات من قبل الفريق الزائر على استاد سانتياغو برنابيو، حيث سدد بورخا إغليسياس في العارضة لكن ريال تماسك ليحقق الفوز.

وعقب انتصار رائع في دوري ابطال اوروبا على روما يوم الأربعاء الماضي، ادخل لوبتيغي تغييرات على تشكيلته قبل مواجهة اسبانيول صاحب المركز السادس في الترتيب عقب بدايته الجيدة هذا الموسم.

واراح المدرب كلا من غاريث بيل ومارسيلو وتوني كروس، ومنح فرصة للمدافع الفارو اودريوزولا للظهور لأول مرة مع الفريق بديلا لداني كارفخال المصاب.

واستحوذ ريال على الكرة لكن اسبانيول شكل تهديدا دائما في الهجمات المرتدة.

وقال رافائيل فاران مدافع ريال “(خروجنا بشباك خالية) كان مهما حقا بالنسبة لنا. لم نكن نريد ان تستقبل شباكنا أي أهداف. قدم اسبانيول أداء جيدا للغاية لكننا لعبنا كفريق ولم تتلق شباكنا أي أهداف”.

وسدد بابلو بياتي بعيدا عن المرمى لصالح الفريق الزائر واستطاع تيبو كورتوا إبعاد محاولة من هيرنان بيريز.

وانتزع اصحاب الارض التقدم قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، بعد تسديدة لوكا مودريتش التي غيرت اتجاهها بشكل كبير، لكنها وصلت لأسينسيو الذي سجل أول أهدافه في الدوري الاسباني هذا الموسم.

واضطر مهاجم ريال لانتظار اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لإثبات أنه غير متسلل قبل أن يحتفل بالهدف.

وراوغ إغليسياس مهاجم إسبانيول سيرجيو راموس قائد ريال مع بداية الشوط الثاني ولعب الكرة من فوق الحارس كورتوا لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وقال إغليسياس: “نشعر بالغضب (عقب الخسارة). سنحت لنا عدة فرصة للتسجيل. شاهدته (كورتوا) متقدما عن خط المرمى ولعبت الكرة لكنها ارتدت من العارضة. ربما تذهب الكرة الى الشبكة في المرة المقبلة”.

وتماسك ريال رغم ضغط إسبانيول لينتزع الصدارة قبل أن يستضيف برشلونة صاحب المركز الثاني منافسه جيرونا غدا الأحد في قمة كاتالونية.

بداية مهتزة للموسم…

وأدى انتصار أتليتيكو مدريد المريح على خيتافي لتخفيف الضغط عقب بداية مهتزة للموسم جمع فيها الفريق خمس نقاط من أول اربع مباريات. وتسبب الجناح الفرنسي ليمار في هدف السبق لأتليتيكو والذي سجله الحارس ديفيد سوريا بالخطأ في مرماه قبل أن يضيف الهدف الثاني مع عودة فريق المدرب دييغو سيميوني إلى سابق عهده.

وسدد ليمار من مسافة بعيدة في العارضة لترتد الكرة وتصطدم بسوريا وتعبر خط المرمى ليمنح اتليتيكو التقدم عقب 14 دقيقة.

وعانى الضيوف لإحداث ثغرات في دفاع المنافس على استاد كوليسيوم الفونسو بيريز لكن ليمار وضع اللمسة الاخيرة في هجمة مرتدة سريعة عقب ساعة من اللعب مسجلا أول هدف له منذ انتقاله من موناكو.

وطرد ايبان اليخو جناح خيتافي بسبب دهس واضح لمنافس عقب نحو أربع دقائق من حلوله بديلا وهو ما دفع أتلتيكو لشق طريقه نحو الانتصار.

وقال خوانفران مدافع اتليتيكو: “لم أكن متوترا على الإطلاق عندما اندفعوا نحو انتقادنا قبل أسبوعين كما لو اننا اضعنا كل شي وأصبحنا في عداد الموتى لنصبح الآن الأفضل في العالم”.

“مشجعونا يجب ان يدركوا ان فريق اتليتيكو مدريد سيظل دوما في غاية القوة سواء ساندتنا النتائج ام لا. ستساندنا النتائج شيئا فشيئا”.

وسحق الافيس صاحب المركز الثالث منافسه رايو فايكانو 5-1 عقب طرد عبد الله با في الشوط الأول.

وبات با أول لاعب على صعيد الكرة الاسبانية يتم طرده بعد ان التقطت تقنية حكم الفيديو المساعد حدوث واقعة بدون كرة. وأشار الحكم إلى أن با ضرب جوناثان كاييري بمرفقه.

وانتزع ريال بلد الوليد التعادل 3-3 أمام سيلتا فيغو بفضل هدف التعادل الذي سجله ليو سواريز في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع، بينما فاز ايبار 1-0 على ليغانيس. (رويترز)