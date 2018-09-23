الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء “الحق العام” بمحافظة الطائف

الرياض: قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، إطلاق سراح جميع السجناء في محافظة الطائف، غربي المملكة، الذين دخلوا السجن بسبب تعسرهم في سداد ديون مالية، والذين يطلق عليهم اسم “سجناء الحق العام”.

جاء ذلك إثر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمحافظة الطائف، وبناءً على اقتراح منه للعاهل السعودي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت “واس” أن الأمر الملكي يشمل “إطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية (قضايا الحق العام) وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم”.

ولم يوضح المصدر عدد المستفيدين من الأمر الملكي.

وزار محمد بن سلمان، الطائف لحضور الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد لسباق الهجن (رياضة شهيرة عربيا) الذي بدأ في 11 أغسطس/آب الماضي.

ووفق موقع “سبق” السعودي، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس، تسجيل المهرجان كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم؛ وذلك بتسجيل أكبر عدد من الإبل مشاركةً في سباقات الهجن بعدد 11 ألفا و178، تنافست في 787 شوطا، أقيمت على امتداد 40 يوماً.

وحسب المصدر ذاته، تعد زيارة الأمير محمد بن سلمان للطائف هي الأولى، منذ توليه ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017 . (الأناضول)